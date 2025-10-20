輝達北士科期限將至　藍議員籲北市府強硬：讓新壽將「兩頭空」

▲圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）先前相中北投士林科技園區T17、T18兩塊基地作為台灣總部預定地，但由於地上權目前屬於新光人壽，導致談判陷入膠著。傳出新壽近期願意與台北市政府「合意解約」，且不向市府要求任何解約補償金，希望能直接與輝達洽談，台北市副市長李四川今（20日）受訪時直言，「不可能。」國民黨北市議員曾獻瑩說，新壽想賣「好價錢」當然想直接跟輝達談，但北市府對新壽態度要強硬，並表示明年會依約收回土地，且有其他備案，讓新壽知道可能會「兩頭空」。

對於輝達同意選用T12基地設點的消息，李四川強調「沒有這回事」，並指出輝達設定的協商期限到本月24日，新壽雖尚未提出解約條件，但市府將靜待期限屆滿，屆時若仍無進展，將啟動備案方案。

曾獻瑩表示，「新壽當然想直接跟輝達談，因為他想賣好價錢，但北市府絕對不能夠低聲下氣，態度要強硬」，要直接告訴新壽說，明年市府就依約收回新壽的土地，而且還有其他的備案，到時候你新壽會兩頭空。他指出，只有讓新壽明白他是要來「求」台北市政府、他是要來「求」輝達進駐的，這樣才能夠談出一個好價錢。

曾獻瑩強調，北市府態度要強硬，要直接告訴新壽，「你會兩頭空、你什麼都拿不到」，這樣才是談判的一個好策略，才是對台北市民、對整個台灣AI發展是最好的。