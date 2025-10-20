快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢

▲台北市副市長李四川出面說明「北士科地上權轉移案」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達原先有意在北士科T17、18設立總部，不過該地段地上權屬於新光人壽，針對地上權轉移一事卡關至今。新壽傳出願與北市府合意解約，不向北市府提出解約補償金，而希望直接和輝達協商。台北市副市長李四川今（20日）表示，截至目前為止仍沒收到新壽回函，新壽說要跟輝達談，但前面的MOU已經很清楚，輝達希望對口是市府，「輝達不可能直接把錢給新壽，一個標的物不可能付給新壽一筆錢，又跟市府簽約給一筆錢，一個標的給兩方的錢，輝達有困難。」

輝達相中北投士林科技園區T17、T18基地設立台灣總部，卻因土地地上權問題僵持，台北市政府希望與擁有T17、T18地上權的新壽合意解約再專案設定地上權給輝達，但和新壽條件談不攏陷入僵局。傳出，新壽已向北市府傳達願協議合意解約，盼北市府支持新壽與輝達直接洽談，強調不收市府與納稅人一毛錢。

李四川今受訪指出，三方協調從五月間已經協調很多次，最大問題是合意解約的價錢，北市府一直希望新壽報價出來，因為沒有報出來就無法談，這是現在處於僵局中的最大困難。

李四川強調，協商的補償金前面已談過，輝達不可能直接把錢給新壽，一個標地物不可能付給新壽一筆錢，又跟市府簽約，又要付給北市一筆錢，一個標的給兩方的錢，輝達有困難。不管從市府還是輝達角度，這五個月坐下來談已經談很清楚，輝達希望對口是市府，由市府收回土地，新壽解約的條件，只要報給市府，向第三方律師公會或是估價師公會審查鑑定後，合理就會報議會，如果這部分能往前走就可以解決僵局，但沒有金額怎麼協調？這是北市府的困難。