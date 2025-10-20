　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢

▲▼台北市副市長李四川出面說明「北士科地上權轉移案」。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川出面說明「北士科地上權轉移案」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達原先有意在北士科T17、18設立總部，不過該地段地上權屬於新光人壽，針對地上權轉移一事卡關至今。新壽傳出願與北市府合意解約，不向北市府提出解約補償金，而希望直接和輝達協商。台北市副市長李四川今（20日）表示，截至目前為止仍沒收到新壽回函，新壽說要跟輝達談，但前面的MOU已經很清楚，輝達希望對口是市府，「輝達不可能直接把錢給新壽，一個標的物不可能付給新壽一筆錢，又跟市府簽約給一筆錢，一個標的給兩方的錢，輝達有困難。」

輝達相中北投士林科技園區T17、T18基地設立台灣總部，卻因土地地上權問題僵持，台北市政府希望與擁有T17、T18地上權的新壽合意解約再專案設定地上權給輝達，但和新壽條件談不攏陷入僵局。傳出，新壽已向北市府傳達願協議合意解約，盼北市府支持新壽與輝達直接洽談，強調不收市府與納稅人一毛錢。

李四川今受訪指出，三方協調從五月間已經協調很多次，最大問題是合意解約的價錢，北市府一直希望新壽報價出來，因為沒有報出來就無法談，這是現在處於僵局中的最大困難。

李四川強調，協商的補償金前面已談過，輝達不可能直接把錢給新壽，一個標地物不可能付給新壽一筆錢，又跟市府簽約，又要付給北市一筆錢，一個標的給兩方的錢，輝達有困難。不管從市府還是輝達角度，這五個月坐下來談已經談很清楚，輝達希望對口是市府，由市府收回土地，新壽解約的條件，只要報給市府，向第三方律師公會或是估價師公會審查鑑定後，合理就會報議會，如果這部分能往前走就可以解決僵局，但沒有金額怎麼協調？這是北市府的困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出G7生死戰
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢

台灣民意民調／7成4失望花蓮洪災無人負責　國人一面倒不滿縣府表現

揭鄭麗文當選黨主席該加速面對「這問題」　陳學聖：準備好了嗎？

海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢

台灣民意民調／7成4失望花蓮洪災無人負責　國人一面倒不滿縣府表現

揭鄭麗文當選黨主席該加速面對「這問題」　陳學聖：準備好了嗎？

海鯤號11月難交艦！每天罰19萬　顧立雄：時程安排未理解現實困難

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海砂公寓將變身15層大樓

《我獨自升級》遊戲11月發售　化身「成振宇」支援4名玩家Boss戰

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

熟悉的國民黨最對味！

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

政治熱門新聞

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

BP粉色旋風席捲港都　綠對比台中酸：只剩1主角

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

鄭麗文贏郝龍斌　藍內部指「反朱氛圍」是成因：黃復興有了宣洩口

更多熱門

相關新聞

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

大政府本來就非世界主流，官員萬能心態當然也不合時宜。輝達想落腳北士科，新壽和北市府公然在媒體意氣對陣。這件全球矚目的招商引資會是好事多磨？還是功虧一簣？

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

新壽盼直接談：不收市府一毛錢

新壽盼直接談：不收市府一毛錢

鄭家純曬和老公Akira合照不藏了

鄭家純曬和老公Akira合照不藏了

傳輝達願改選T12？　李四川這樣說

傳輝達願改選T12？　李四川這樣說

關鍵字：

輝達蔣萬安北市府新光人壽李四川

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面