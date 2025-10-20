李四川曝輝達備案「秘密基地」　PlanC跟PlanD比T17、18更優勢

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部是否落腳北士科案持續卡關，原擬在北士科新光人壽T17、T18地上權基地設點，但與北市府、新光人壽協商陷入僵局，北市府日前表示，如果10月24日前新壽還沒有答覆，就會按照期限提供備案給輝達。台北市副市長李四川今（20日）指出，除了輝達希望的T17、18外，T12基地的整合已無問題，包含私人地主部分都協調完成，至於松南營區部分，仍須與中央協調，另外「還有PLAN C跟PLAN D，給輝達選擇，確定後再公布。」

▲台北市副市長李四川出面說明「北士科地上權轉移案」。（圖／記者李毓康攝）

對於新光人壽表態希望直接與輝達協商，不拿北市府和人民一毛納稅錢，李四川說，目前尚未接到新光人壽的正式回函，根據過去簽署的MOU內容，輝達的立場始終清楚，就是希望由台北市政府收回土地後，再直接設定地上權給輝達，所以市府才在7月間報請內政部辦理相關程序，並已完成辦法修正及行政院核定。

李四川說，只要新壽願意與市府「合意解約」，北市府即可直接設定地上權給輝達，但輝達表達要對口市政府而非新光人壽；輝達也希望北市府與經濟部能在24日前提供所有備案，因此北市府目前已將各項方案整理完畢，預計在期限前送交輝達參考。



針對輝達總部土地的替代方案，李四川表示，輝達對T12基地或是其他備案都「不排斥」，會一一評估。至於北市是否另提供「秘密基地」給輝達？李四川回應，「沒有什麼秘密基地」，除台北市公有地外，包括大同公司等多家私人地主也主動提供土地。目前市府正整合相關資料，會在24日前全數送交輝達參考。

李四川透露，T12基地的整合已無問題，包含私人地主部分都協調完成，至於松南營區部分，仍須與中央協調，若輝達最終希望兩塊地同時開發，台北市府將全力配合；他強調，還是希望輝達留在台北市，還有PLAN C跟PLAN D給輝達選擇，確定後再公布，市府另有多個備案，「容我稍微保密」，待輝達確認後才會正式對外說明。