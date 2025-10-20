　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽盼直接與輝達談　游淑慧憂獅子大開口：北市府變敲詐協力者？

▲北士科T17、T18用地。（圖／民眾提供）

▲北士科T17、T18用地。（圖／民眾提供）

記者郭運興／台北報導

輝達選定北士科的T17、18基地作為海外總部地點，該地段地上權屬於新壽，19日傳出新壽願與北市府合意解約，不向北市府提出解約補償金，盼直接和輝達洽談協商。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（20日）表示，新壽等同要市府背書，如果新壽獅子大開口，輝達無奈鉅款支付，這樣的案例一發生，台北市政府會變成什麼角色了？敲詐國際企業的協力者？所以這次，建議北市府，幫理不幫親，依約不私了。

游淑慧表示，新壽傳出願與北市府合意解約，不向北市府提出解約補償金，希望北市府同意他們直接和輝達協商補償金。這好似跟市府和議會喊話「不用你們出錢，但你們也不要妨礙我發財，我自己想辦法從輝達那裡拿錢」。

游淑慧說，聽起來也不是不行都由輝達買單，公務員無責。新壽一手如意算盤，只是若演變成，台灣企業拿著政府土地，跑去跟國外企業要錢，這聽起來夠尷尬的，那新壽的依據在那？

游淑慧指出，首先，輝達要的是土地開發的權利。但這個權利新壽賣不了，賣不了的東西，怎麼拿錢？土地開發的權利在北市府，所以輝達也只想直接跟北市府打交道，開發的權利金當然就是交給市府，怎麼讓輝達一頭牛被剝兩次皮？

游淑慧認為，所以新壽希望北市府同意，讓他們直接跟輝達談補償金，等同要市府背書這場交易。

游淑慧指出，試想一醜陋情境，如果新壽獅子大開口，而輝達又因為時效和土地，而迫於無奈同意了鉅款支付，這樣的案例一發生，傳到國際去，台北市政府會變成什麼角色了？敲詐國際企業的協力者？

最後，游淑慧強調，所以這一次，建議台北市政府，幫理不幫親，依約不私了。

▼游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

10/19 全台詐欺最新數據

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

輝達台灣總部是否落腳北士科案持續卡關，原擬在北士科新光人壽T17、T18地上權基地設點，但與北市府、新光人壽協商陷入僵局，北市府日前表示，如果10月24日前新壽還沒有答覆，就會按照期限提供備案給輝達。台北市副市長李四川今（20日）指出，除了輝達希望的T17、18外，T12基地的整合已無問題，包含私人地主部分都協調完成，至於松南營區部分，仍須與中央協調，「還有PLAN C跟PLAN D，給輝達選擇，確定後再公布。」

輝達台積電上榜　美媒激推3神股　

輝達台積電上榜　美媒激推3神股　

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

