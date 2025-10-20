　
輝達台積電都上榜！美媒激推「3檔神股」　看好AI熱潮繼續燒

▲▼美股，華爾街，股市，道瓊，那斯達克，投資 。（圖／路透）

▲美國投資公司看好AI前景。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國股票投資與市場分析媒體「The Motley Fool」看好人工智慧（AI）發展前景，點名博通、輝達、台積電是「3檔值得立刻購買的科技股」，這3家企業在AI領域占據領導地位，預料未來數年仍將持續受惠。

1、博通（Broadcom）

博通是AI領域的重要半導體公司，近期與OpenAI簽署多年合作協議，將共同開發AI加速器，OpenAI設計晶片，博通部署AI伺服器機架與網路系統，目標是在2029年前實現10千兆瓦的加速器產能。《華爾街日報》報導，這項合作案價值可能達到數十億美元。博通管理層預估，公司AI營收將從2024年大幅成長650%，在2027年達到900億美元年營收規模。

2、輝達（Nvidia）

雖面臨激烈競爭，輝達仍穩坐AI晶片市場王座，全球至少70%的AI資料中心採用該公司GPU，使其今年第2季營收年增56%至467億美元，調整後每股盈餘上揚54%至1.05美元。儘管稍微質疑輝達是否能夠持續從AI獲得這麼多利益似乎合乎邏輯，但AI資料中心的支出必須大幅削減才會成真，而它們目前似乎沒有這麼做的可能性。輝達預估，未來5年AI資料中心支出可望達4兆美元。

3、台積電（TSMC）

最後，如果少了台積電的先進製程，過去幾年的AI榮景就不可能發生。隨著AI晶片需求上升，該公司也將持續獲益。因為台積電掌握了全球約90%先進晶片製造市場，使其幾乎成為所有AI晶片生產的首選夥伴，這也讓該公司過去3年的股價累積上漲372%。台積電管理層也表示，公司AI相關營收今年有望翻倍成長。

10/19 全台詐欺最新數據

相關新聞

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

輝達原先有意在北士科T17、18設立總部，不過該地段地上權屬於新光人壽，針對地上權轉移一事卡關至今。新壽傳出願與北市府合意解約，不向北市府提出解約補償金，而希望直接和輝達協商。台北市副市長李四川今（20日）表示，截至目前為止仍沒收到新壽回函，新壽說要跟輝達談，但前面的MOU已經很清楚，輝達希望對口是市府，「輝達不可能直接把錢給新壽，一個標的物不可能付給新壽一筆錢，又跟市府簽約給一筆錢，一個標的給兩方的錢，輝達有困難。」

「AI＋EV」外資喊進鴻海　股價創近18年新高

蘋果員工曝新版Siri「問題不少」

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

