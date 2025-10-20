輝達台積電都上榜！美媒激推「3檔神股」　看好AI熱潮繼續燒

▲美國投資公司看好AI前景。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國股票投資與市場分析媒體「The Motley Fool」看好人工智慧（AI）發展前景，點名博通、輝達、台積電是「3檔值得立刻購買的科技股」，這3家企業在AI領域占據領導地位，預料未來數年仍將持續受惠。

1、博通（Broadcom）

博通是AI領域的重要半導體公司，近期與OpenAI簽署多年合作協議，將共同開發AI加速器，OpenAI設計晶片，博通部署AI伺服器機架與網路系統，目標是在2029年前實現10千兆瓦的加速器產能。《華爾街日報》報導，這項合作案價值可能達到數十億美元。博通管理層預估，公司AI營收將從2024年大幅成長650%，在2027年達到900億美元年營收規模。

2、輝達（Nvidia）

雖面臨激烈競爭，輝達仍穩坐AI晶片市場王座，全球至少70%的AI資料中心採用該公司GPU，使其今年第2季營收年增56%至467億美元，調整後每股盈餘上揚54%至1.05美元。儘管稍微質疑輝達是否能夠持續從AI獲得這麼多利益似乎合乎邏輯，但AI資料中心的支出必須大幅削減才會成真，而它們目前似乎沒有這麼做的可能性。輝達預估，未來5年AI資料中心支出可望達4兆美元。

3、台積電（TSMC）

最後，如果少了台積電的先進製程，過去幾年的AI榮景就不可能發生。隨著AI晶片需求上升，該公司也將持續獲益。因為台積電掌握了全球約90%先進晶片製造市場，使其幾乎成為所有AI晶片生產的首選夥伴，這也讓該公司過去3年的股價累積上漲372%。台積電管理層也表示，公司AI相關營收今年有望翻倍成長。