新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停車

▲新北市重新堤外道（重新橋下至17號越堤道）將於21日0時關閉，將同步進行交通管制。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

東北季風及颱風風神外圍環流共伴效應釀豪大雨，新北市府交通局今（20日）表示，配合本市重新堤外道（重新橋下至17號越堤道）預計21日0時關閉，將同步進行交通管制，所以今晚7時起重新堤外道沿線高灘地停車場只出不進，晚間9時起越堤道只出不進；另高灘地大漢溪左岸4處停車場只出不進，今晚間7時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路(不含高灘地園區道路及堤內外越堤道)紅黃線停車。

呼籲停放於堤外高灘地停車場的車輛儘速駛離，也建議平時利用越堤道的市民改道環漢路行駛，或改道永安橋、新北大橋、重新橋、成蘆橋及中山橋。

交通局說，為因應越堤道封閉，交通局將一併調整周邊路口號誌時制秒數，另也請台北及新北捷運公司和公車業者做好準備，於明日上午尖峰時段加派人力或加班車協助疏導，建議民眾改搭乘捷運、公車等大眾運輸，亦可提早出門，以避開擁擠路段及時段。

交通局也指出，配合本市高灘地大漢溪左岸4處停車場只出不進，自今晚7時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，大漢溪流域部分水門周邊部分道路路邊停車格亦暫停收費。

有關開放紅黃線停車路段路段為，交通局表示，1.新莊區中環路1段（中正路口至瓊林路口）、2.新莊區環漢路1段（中興南街口至重新路重新橋下止）、3.三重區疏洪西路（重新路重新橋下起至化成路）。