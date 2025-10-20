風神「4度登陸」菲律賓釀7死！　逾17萬人受災

▲風神最新路徑圖。（圖／取自PAGASA-DOST）



記者張方瑀／綜合報導

風神颱風（Fengshen）18日至19日間四度登陸菲律賓呂宋島，最終於20日凌晨脫離菲律賓，但外圍環流仍籠罩呂宋島，引發強風與間歇性豪雨。根據菲律賓民防署（OCD）統計，截至20日上午，全國已有7人死亡、2人失蹤，逾17萬人受災。

7人喪命、2人失蹤 搜救行動持續中

OCD發言人卡斯提略（Junie Castillo）受訪時指出，目前確認死亡人數為7人，另有2人於東薩馬省（Eastern Samar）失蹤，當地搜救行動仍在進行。

卡斯提略表示，風神帶來豪雨、洪水與土石流，導致部分地區停電與道路中斷。截至目前，受災人數已達約17萬3千人，政府正協調地方單位進行疏散與救援。

風暴離境但外圍環流仍強 北呂宋掛警戒信號

根據菲律賓大氣地球物理暨天文局（PAGASA）20日清晨5時發布的最新報告，風神在伊羅戈蘇爾省（Ilocos Sur）錫奈特（Sinait）以西約350公里處活動，以每小時25公里速度向西北移動，中心最大風速達每小時65公里、陣風可達每小時80公里。

氣象局預測，風神將持續朝西北西方向移動，穿越西菲律賓海，並於20日上午完全離開菲律賓。雖然風暴主體已遠離，但其外圍環流仍可能為呂宋北部與中部帶來零星降雨與雷陣雨，部分地區仍須防範山洪與土石流。

今年第18號熱帶氣旋 登陸4次釀災

風神是2025年第18號熱帶氣旋，也是10月第3個生成的風暴，曾於10月18日至19日間四度登陸呂宋島，包括索索貢省（Sorsogon）、奎松省（Quezon）阿拉巴特島（Alabat）與毛班（Mauban）、以及巴丹省（Bataan）），所經地區皆傳出洪水與山崩災情。

PAGASA指出，菲律賓目前正從西南季風過渡至東北季風季節，氣候變化劇烈，民眾仍應警戒後續氣旋或冷空氣帶來的降雨。