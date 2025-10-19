　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

風神颱風襲菲律賓近5萬人撤離　一家五口喪命

▲▼ 。（圖／翻攝自PAGASA）

▲風神颱風登陸菲律賓。（圖／翻攝自PAGASA）

記者詹雅婷／綜合報導

風神颱風（Fengshen）18日下午登陸菲律賓呂宋島之後，19日上午2度登陸，迄今已有至少4.7萬人撤離家園，16個航班取消。警方透露，有一家五口居住的房屋遭倒塌樹木擊中，造成5人全數死亡，死者包括2歲及11歲孩童。

法新社報導，風神颱風19日的位置就在馬尼拉灣（Manila Bay）上空，陣風最高達每小時90公里，即將襲擊馬尼拉首都以北的省份。受到颱風影響，菲律賓至少有16個航班停飛，1700名旅客受到影響，另外有將近40個港口禁止渡輪、螃蟹船出海。

部分地區出現淹水災情，海岸防衛隊人員已動員救災。就在19日黎明時分，皮托戈鎮（Pitogo）附近村莊的一棟建築遭倒塌樹木擊中，導致一家五口喪命。

當地災害官員表示，自18日以來，呂宋島東南部至少有4.7萬人撤離家園，前往政府指地的臨時避難所。氣象部門警告，沿海地區可能發生洪災與山崩。

預計風神颱風將從馬尼拉灣穿越呂宋島中部陸地，在途經多山地形時，強度可能維持不變或是略為減弱，預計20日上午離開菲律賓責任區（PAR），但離開之後強度可能增強。

越南國家水文氣象預報中心指出，預計風神颱風帶來的環流將在23日至26日為越南中部帶來數日大雨。

