風神颱風襲菲律賓近5萬人撤離　一家五口喪命





▲風神颱風登陸菲律賓。（圖／翻攝自PAGASA）



記者詹雅婷／綜合報導

風神颱風（Fengshen）18日下午登陸菲律賓呂宋島之後，19日上午2度登陸，迄今已有至少4.7萬人撤離家園，16個航班取消。警方透露，有一家五口居住的房屋遭倒塌樹木擊中，造成5人全數死亡，死者包括2歲及11歲孩童。

法新社報導，風神颱風19日的位置就在馬尼拉灣（Manila Bay）上空，陣風最高達每小時90公里，即將襲擊馬尼拉首都以北的省份。受到颱風影響，菲律賓至少有16個航班停飛，1700名旅客受到影響，另外有將近40個港口禁止渡輪、螃蟹船出海。

部分地區出現淹水災情，海岸防衛隊人員已動員救災。就在19日黎明時分，皮托戈鎮（Pitogo）附近村莊的一棟建築遭倒塌樹木擊中，導致一家五口喪命。

Some homes are flooded in Estancia, Iloilo, on Saturday afternoon, October 18, following heavy rain brought by Tropical Storm Ramil (Fengshen). Photos from Gabriel John Garganera #RamilPH pic.twitter.com/ue5xae8rad — Rappler (@rapplerdotcom) October 18, 2025

Residents of Barangay Osmeña, Viga, Catanduanes, wade through flood on Saturday afternoon, October 18, following heavy rain brought by Tropical Storm Ramil (Fengshen). Photos from Jenny Anne Olesco pic.twitter.com/gZii3tA7He — Rappler (@rapplerdotcom) October 18, 2025

當地災害官員表示，自18日以來，呂宋島東南部至少有4.7萬人撤離家園，前往政府指地的臨時避難所。氣象部門警告，沿海地區可能發生洪災與山崩。

預計風神颱風將從馬尼拉灣穿越呂宋島中部陸地，在途經多山地形時，強度可能維持不變或是略為減弱，預計20日上午離開菲律賓責任區（PAR），但離開之後強度可能增強。

越南國家水文氣象預報中心指出，預計風神颱風帶來的環流將在23日至26日為越南中部帶來數日大雨。