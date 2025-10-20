防豪雨致災！北市水門17時起管制「只出不進」　21時開始拖吊

▲淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道，今（20）日17時開始執行「只出不進」管制。（圖／台北市水利處提供）

記者鄭佩玟／台北報導

市水利處表示，因風神颱風與東北季風共伴效應仍帶給北臺灣持續性降雨，降雨量加劇將致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，因此北市將於10月20日17時執行淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後（10月20日21時）開始拖離堤外停車場滯留車輛，後續將視水情狀況另行公告疏散門關閉時機。另因內1號、2號及基11號疏散門外無堤外停車場，故往返內湖汐止之堤外便道仍維持通行。

配合北市政策疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1,800至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。另外，水利處提醒停放於河川區內車輛的車主，可至臺北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知（https://parkingfee.pma.gov.taipei/Notice）。