奇美博物館親子音樂會6／7登場　早鳥開賣聽「睡美人」說故事

▲奇美博物館親子音樂會再度登場，今年以童話故事為主題，帶領大小朋友進入奇幻音樂國度。（奇美博物館提供）

記者林東良／台南報導

如童話會說話，它會唱什麼歌？奇美博物館睽違一年再推親子音樂會，以「鵝媽媽故事集」為主題，6月7日將在館內奇美廳登場，由對位室內樂團以戲劇導聆方式，演奏拉威爾《鵝媽媽組曲》與柴可夫斯基《睡美人組曲》，邀大小朋友一同徜徉在童話旋律中，開啟夢幻想像力，21日起開放購票，早鳥最高享8折優惠。

每年一開賣就被秒殺的奇美親子音樂會，今年聚焦經典童話，一次串聯〈睡美人〉、〈拇指金童〉、〈美女與野獸〉等耳熟能詳的故事，將想像與古典音樂巧妙融合。拉威爾筆下的〈美女與野獸的對話〉以甜美管樂與渾厚低音管交錯，彷彿聽見角色間的愛與對話，而柴可夫斯基《睡美人組曲》中最熟悉的〈圓舞曲〉，更以華麗旋律帶出童話中的夢幻宮廷感。

奇美博物館表示，這場音樂會不只是一場聽覺饗宴，更是給孩子的第一堂古典啟蒙課。今年邀請擅長親子導聆的「對位室內樂團」演出，他們結合戲劇演繹與故事講述，讓孩子在笑聲中學習音樂、在互動中感受情感，是一場適合五歲以上孩童與家人共賞的音樂體驗。

為推廣家庭親子音樂文化，奇美連續三年舉辦此類演出，不只讓音樂走進家庭，也讓童話走進現實。「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」將於6月7日（六）在奇美廳舉行，票價300、500、900、1,200、1,500元，即日起開賣，5月19日前購買900元以上票區享早鳥8折優惠。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活，或上奇美博物館官網查詢：www.chimeimuseum.org。