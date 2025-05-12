奇美博物館兒童夏令營開搶！　「藝術大豐收」玩出最美想像

▲奇美博物館「藝術大豐收」兒童夏令營，透過導覽、創作與童書導讀，引導孩子體驗多元藝術魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假不再只是玩水追劇！奇美博物館人氣夏令營「藝術大豐收」再度回歸，12日開放早鳥報名，邀請8至12歲小朋友走進畫作世界，從童書導讀、展廳互動到立體創作，一次體驗三大藝術樂趣，預計將掀起家長與孩子搶名額熱潮。

奇美博物館表示，「藝術大豐收」夏令營活動將於7、8月每週五下午1時半至4時半舉行，每場次限額15名，適合8至12歲兒童參加。課程特別結合「平面觀察」與「立體創作」，以童趣滿點的立體童書《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》為起點，深入淺出介紹畫作的構圖、色彩與故事，培養孩子審美力與觀察力。

第二階段課程帶領孩子走進展廳實地觀察名畫筆觸與細節，並透過導覽員互動與學習單引導，讓藝術賞析從靜態進入感官世界。最後的創作單元，孩子將動手使用砂紙轉印技法、蠟筆彩繪、紙板搭建，創造一座座3D「豐收草堆」場景，完成屬於自己的立體風景作品。

2025年夏令營全程3小時，包含活動學費、教材、創作材料及立體童書，並贈送2張奇美博物館常設展全票（市值400元）。報名費用為新台幣2500元，自5月12日至6月15日推出早鳥9折優惠價2250元，名額有限，採線上ACCUPASS活動通報名。奇美博物館表示，希望透過這場沉浸式藝術之旅，引領孩子從欣賞走向創作，在遊戲與探索中收穫創造力與自信。