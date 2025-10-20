鄭麗文拜會藍黨團　喊拚2028「當最大黨」、2026「從台灣尾開始贏」

▲新當選的黨主席鄭麗文20日中午拜會國民黨立法院黨團並致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前立委鄭麗文18日當選國民黨主席，今（20日）就受國民黨立法院黨團總召傅崐萁邀請，到立法院拜會。鄭麗文向藍委表示，希望她任內，2028年大選國民黨不只是第一大黨，而且是過半的立法院黨團，「我對各位非常有信心」。此外，鄭麗文也說，2026年一定要贏，並在點名藍委謝龍介、蘇清泉跟柯志恩後表示，要從台灣尾開始贏、台灣尾戰到台灣頭，「南臺灣你們都贏，我們就出頭天」。

鄭麗文20日中午到立法院拜會國民黨團。鄭麗文致詞表示，過去這一年來各位真的辛苦了，這恐怕是立法院有史以來最辛苦、最激戰、最暗無天日的一年，各位弟兄姊妹分分秒秒在備戰狀態，且是血肉之軀在拚。大家都是最優秀人才，但來到國會後會發現是有理講不通，國會殿堂變成用蠻力的地方，這是她多年來對台灣政治最大遺憾。

接著，鄭麗文說，希望她任內，2028年大選國民黨不只是第一大黨，而且是過半的立法院黨團，「我對各位非常有信心」。她知道各位一年來風風雨雨，經過了大罷免，但未來將近3年時間，一定不會輸給過去一年的挑戰，不過她都相信各位準備好了。

鄭麗文也說，未來她也認為國民黨會在國會扮好把關、幫台灣選民解決困難、突破困境，因為她看到民進黨根本已經撒手不顧，忘記自己是執政政府，所以人民困難困境需求，反而是國民黨要扛、做人民後盾；一方面要擋住民進黨破壞台灣團結、民主憲政，另方面還要幫勞工、農民、企業等百工百業面對困難，「人民真的苦不堪言」，所以這屆國會肩上擔子是史無前例的重，她要表示最高敬意。

鄭麗文表示，各位在第一線作戰，也是國民黨一級超強戰將，希望未來黨部做各位最堅實後盾，並肩作戰，提供各位子彈，甚至國會要跟執政的縣市政府、縣市議各項連結，地方需求需要，國會可以隨時反映。

鄭麗文也強調，「反正我們心意絕對是相同」，她一定跟大家站在一起，並肩作戰，交出最漂亮成績單，2026年一定要贏。鄭麗文也點名藍委謝龍介、蘇清泉跟柯志恩，並表示，要從台灣尾開始贏、台灣尾戰到台灣頭，「南臺灣你們都贏，我們就出頭天」。

▼鄭麗文20日在立法院與藍委們合影。（圖／記者湯興漢攝）