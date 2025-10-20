館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

▲館長直播。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

力挺藍白合的網紅「館長」陳之漢19日承諾，「藍白這次2028絕不能輸，無論是國民黨選上當總統、民眾黨選上當總統，我只要當立委、任何部會部長、接標案，我全家死光，各位放1百個、1萬個心。自己要的是人民必須過的好，軍警消必須加薪、人員補足，房價必須下降，最重要的，民進黨這些人必須接受70個小時的審訊、1年的土城看守所，如果藍白要報答他，這就是自己的要求」。

館長於直播表示，自己非常了解民進黨邪惡的101套選法，第一套「抗中保台」、第二套「紅油漆戰術」、第三套「反間計」，藍白這次2028絕不能輸，柯文哲已經沒有時間了、自己已經沒有時間了、台灣人也沒有時間了。

館長表示，「我在這邊承諾，無論是國民黨選上當總統、民眾黨選上當總統，我只要當立委、任何部會部長、甚至當一個里長，我全家死光，我無臉面對江東父老」。

館長喊話，「不用擔心館長會分到任何一個席次、位置，也絕不接標案，我有拿政府一個標案，我全家死光，無論是體育部、文化部，我絕對不拿，各位放1百個、1萬個心」。

館長強調，自己要的是人民必須過的好，軍警消必須加薪、人員補足，房價必須下降，最重要的，民進黨這些人必須接受70個小時的審訊、1年的土城看守所，如果藍白今天要報答他，這就是自己的要求。