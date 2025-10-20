　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

▲鄭麗文20日拜會國民黨團，伸手「摸頭」黃健豪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭麗文20日拜會國民黨團，伸手「摸頭」黃健豪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文今（20日）中午拜會立法院國民黨團，並陸續與藍委擁抱、握手致意，其中對曾在黨主席選戰期間直言不挺鄭， 並批她履歷蒼白沒贏過一場選舉的藍委黃健豪，更伸手「摸頭」，引發關注。黃健豪表示，鄭麗文關心他頭髮有點白，是不是去染頭髮，只是話家常，沒別的意思。另外，國民黨團今也「高規格」接待，黨團總召傅崐萁表示，今天鄭麗文來，本來80元便當，今天吃120元，這是對黨團成員最高敬意。

國民黨主席選舉18日落幕，鄭麗文以6萬5122票當選，預計11月1日在全代會上交接，而傅崐萁則先邀請鄭麗文20日到立法院拜會。會前傅崐萁受訪說，今天算是鄭麗文「回娘家」，鄭麗文能當選後立刻到立法院拜訪，不只是對國會尊重，也是對黨團期許，未來不只是黨團會跟黨中央會有密切結合，讓民意徹底落實；國民黨現在最重要是團結，絕對不會讓民進黨有見縫插針機會。

鄭麗文約中午12時10分抵達立法院9樓大禮堂後，陸續跟藍委們握手或擁抱致意。由於黃健豪在選前透過臉書表示，鄭麗文從沒有贏過任何選舉、不是在政論節目痛罵民進黨就是有戰力、最不能接受黨公職募款責任額問題，「如果所有黨公職四年任內都可以不用繳，這個政黨還要運作嗎？」所以當鄭今天擁抱，甚至「摸頭」黃健豪備受關注。會後鄭麗文向媒體表示，「選舉嘛！」大家都是身經百戰老將，選舉語言過去就算了，大家不需要看得這麼嚴重。

對於與鄭麗文擁抱，黃健豪則說，黨主席選舉本來就有競爭跟摩擦，選後大家都是國民黨同志，要團結一致對外面對民進黨惡政，所以鄭今天到黨團拜訪，就充分交換意見跟立場；很多人是因誤會而結合、因了解而分開，而他期待跟鄭是因誤會而分開、因了解而結合，所以要花時間雙方多溝通、了解，這是黨團最主要立場。媒體追問被鄭麗文摸頭，黃健豪表示，鄭關心他頭髮有點白，是不是去染頭髮，只是話家常，沒有別的意思。

此次鄭麗文的拜會，國民黨團也「高規格」對待。傅崐萁致詞時表示，今天鄭麗文來，本來80元便當，今天吃120元，國民黨雖無法像民進黨大魚大肉，但這是對黨團成員最高敬意。

傅崐萁也強調，國民黨身為國會第一大黨，更需要來自黨中央給予最大的支持與協助。過去鄭麗文是立法院非常傑出、優秀的立委，不只今天回立法院有重大意義宣示，更是昭告國人，國民黨非常團結、同心一致，不只要贏得2026，更要2028贏回政權。

▼國民黨團20日準備120元便當，高規格迎接鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▼國民黨團20日準備120元便當，高規格迎接鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大腸癌疫苗現曙光　晚期腫瘤「縮減8成」
快訊／文化大學宣布：下午3時起停課、明天改遠距
快訊／夫妻雙載死別畫面曝！　賓士休旅撞死騎士
快訊／台股史上最高收盤！
快訊／不是小S！金鐘獎收視出爐「最高點落在她出場」
黃色警戒！新北人收到警訊「作好避難準備」　里長電話被打爆
Lisa高雄穿「台牌短裙」！品牌證實：收到BLACKPINK
快訊／北市水門17時起管制「只出不進」　21時開始拖吊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

新壽盼直接與輝達談　游淑慧憂獅子大開口：北市府變敲詐協力者？

賴清德：不可能因接受九二共識、一中原則　就有辦法得到和平

柬埔寨詐團首腦陳志來台10次　張榮興：有聯繫FBI並報北檢偵辦

防豪雨致災！北市水門17時起管制「只出不進」　21時開始拖吊

鄭麗文拜會藍黨團　喊拚2028「當最大黨」、2026「從台灣尾開始贏」

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

江啟臣進場看台灣大賽挺中信兄弟！　喊話奪冠發千份「台中炸肉排」

批黨內憂親中是「假議題」　鄭麗文：扣紅統帽子低估選民智慧

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

新壽盼直接與輝達談　游淑慧憂獅子大開口：北市府變敲詐協力者？

賴清德：不可能因接受九二共識、一中原則　就有辦法得到和平

柬埔寨詐團首腦陳志來台10次　張榮興：有聯繫FBI並報北檢偵辦

防豪雨致災！北市水門17時起管制「只出不進」　21時開始拖吊

鄭麗文拜會藍黨團　喊拚2028「當最大黨」、2026「從台灣尾開始贏」

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

江啟臣進場看台灣大賽挺中信兄弟！　喊話奪冠發千份「台中炸肉排」

批黨內憂親中是「假議題」　鄭麗文：扣紅統帽子低估選民智慧

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

每天上班像上墳？「覺察法則」重啟工作熱情擺脫倦怠感

小4生被老師躲避球K頭腦震盪！家長控「被校長咆哮」：不滿意可申訴

北海道稚內降初雪！　比往年晚1天

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！　職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

北市動物園「閉園曲」出自他！　伴動物入夜嗨喊：一切都值得了

巨蟑攻入日本九州！「人孔蓋瘋狂竄出」嚇壞居民　暴增原因曝光

想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

MEPC未通過「IMO淨零框架」　航運溫室氣體減排時程將延宕

陳偉霆剛官宣當爸「超模妻遭挖結婚史」　何穗前夫爆假富豪…真相打臉

「熱浪、寒流」害COPD發病死亡風險倍增　亞洲人更危險

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

政治熱門新聞

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

北市水門17時起管制只出不進！　21時開始拖吊

BP粉色旋風席捲港都　綠對比台中酸：只剩1主角

更多熱門

相關新聞

鄭麗文拜會藍黨團　喊拚2028「當最大黨」、2026「從台灣尾開始贏」

鄭麗文拜會藍黨團　喊拚2028「當最大黨」、2026「從台灣尾開始贏」

前立委鄭麗文18日當選國民黨主席，今（20日）就受國民黨立法院黨團總召傅崐萁邀請，到立法院拜會。鄭麗文向藍委表示，希望她任內，未來28年大選國民黨不只是第一大黨，而且是過半的立法院黨團，「我對各位非常有信心」。此外，鄭麗文也說，26年一定要贏，並在點名藍委謝龍介、蘇清泉跟柯志恩後表示，要從台灣尾開始贏、台灣尾戰到台灣頭，「南臺灣你們都贏，我們就出頭天」。

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

鄭麗文批黨內憂親中是「假議題」　扣紅統帽子低估選民智慧

鄭麗文批黨內憂親中是「假議題」　扣紅統帽子低估選民智慧

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

關鍵字：

鄭麗文傅崐萁國民黨團黃健豪黨主席

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面