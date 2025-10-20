摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

▲鄭麗文20日拜會國民黨團，伸手「摸頭」黃健豪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文今（20日）中午拜會立法院國民黨團，並陸續與藍委擁抱、握手致意，其中對曾在黨主席選戰期間直言不挺鄭， 並批她履歷蒼白沒贏過一場選舉的藍委黃健豪，更伸手「摸頭」，引發關注。黃健豪表示，鄭麗文關心他頭髮有點白，是不是去染頭髮，只是話家常，沒別的意思。另外，國民黨團今也「高規格」接待，黨團總召傅崐萁表示，今天鄭麗文來，本來80元便當，今天吃120元，這是對黨團成員最高敬意。

國民黨主席選舉18日落幕，鄭麗文以6萬5122票當選，預計11月1日在全代會上交接，而傅崐萁則先邀請鄭麗文20日到立法院拜會。會前傅崐萁受訪說，今天算是鄭麗文「回娘家」，鄭麗文能當選後立刻到立法院拜訪，不只是對國會尊重，也是對黨團期許，未來不只是黨團會跟黨中央會有密切結合，讓民意徹底落實；國民黨現在最重要是團結，絕對不會讓民進黨有見縫插針機會。

鄭麗文約中午12時10分抵達立法院9樓大禮堂後，陸續跟藍委們握手或擁抱致意。由於黃健豪在選前透過臉書表示，鄭麗文從沒有贏過任何選舉、不是在政論節目痛罵民進黨就是有戰力、最不能接受黨公職募款責任額問題，「如果所有黨公職四年任內都可以不用繳，這個政黨還要運作嗎？」所以當鄭今天擁抱，甚至「摸頭」黃健豪備受關注。會後鄭麗文向媒體表示，「選舉嘛！」大家都是身經百戰老將，選舉語言過去就算了，大家不需要看得這麼嚴重。

對於與鄭麗文擁抱，黃健豪則說，黨主席選舉本來就有競爭跟摩擦，選後大家都是國民黨同志，要團結一致對外面對民進黨惡政，所以鄭今天到黨團拜訪，就充分交換意見跟立場；很多人是因誤會而結合、因了解而分開，而他期待跟鄭是因誤會而分開、因了解而結合，所以要花時間雙方多溝通、了解，這是黨團最主要立場。媒體追問被鄭麗文摸頭，黃健豪表示，鄭關心他頭髮有點白，是不是去染頭髮，只是話家常，沒有別的意思。

此次鄭麗文的拜會，國民黨團也「高規格」對待。傅崐萁致詞時表示，今天鄭麗文來，本來80元便當，今天吃120元，國民黨雖無法像民進黨大魚大肉，但這是對黨團成員最高敬意。

傅崐萁也強調，國民黨身為國會第一大黨，更需要來自黨中央給予最大的支持與協助。過去鄭麗文是立法院非常傑出、優秀的立委，不只今天回立法院有重大意義宣示，更是昭告國人，國民黨非常團結、同心一致，不只要贏得2026，更要2028贏回政權。

▼國民黨團20日準備120元便當，高規格迎接鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）