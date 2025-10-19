86歲嬤翻滾360度「神級停車」　衝出路面精準降落停車格

▲智利一名阿嬤駕駛誤踩油門，導致車子衝破護欄。（翻攝X@Claudyz83）

圖文／鏡週刊

86歲老司機上演「神之停車」！智利聖地亞哥一位阿嬤級女駕駛開車開到一半突然「飛」出路面，車輛在衝出後發生驚人的360度翻滾，令人瞠目結舌的是，這輛車最終精準地降落在下方約5公尺的停車場，穩穩停進當時僅存的一個空位，畫面曝光後，全網笑瘋，驚呼這是一次教科書級的完美特技停車。

現場監視器畫面捕捉到一輛轎車失控翻車的驚險一刻，儘管車上的駕駛企圖挽回失控的局面，但仍未阻止車輛撞破護欄，這輛車最終「砰砰」翻滾撞擊墜入下方約5公尺深的停車場，更巧的是，轎車奇蹟般落入停車場唯一的停車格，卻也連帶傷及旁邊無辜的車輛。

▲這輛車子摔落5公尺深的停車場，沒想到精準停到唯一僅剩的停車格，讓人直呼神奇。（翻攝X@Claudyz83）

當地媒體指出，這起失控意外是女駕駛誤把油門當煞車踩，導致車子暴衝翻車，幸好這名駕駛福大命大，雖然經歷了驚險墜落，但並無大礙，她還自行從車內脫困，拒絕警消的協助，最後由家人載離現場。

這段驚險的影片一出來，迅速成為網路熱門話題，眾多網友對此「神級停車」的結果給予極高評價，「我給它10/10分」「這做夢也想不到停得這麼好哈哈哈」。同時，附近的住戶也描述現場的衝擊，「當時的撞擊聲把我嚇醒，但因為車子直接停進去，很難辨識是哪台車，只知道過沒多久那裡就出現了柵欄」。

Esto fue el sábado por la mañana en el condominio donde vivo ???????? pic.twitter.com/0eEgh2v3gE — Clau ???? (@Claudyz83) October 14, 2025



