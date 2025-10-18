吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌近來被《鏡週刊》指養狗仔跟監政敵，風波還擴大到中央廣播電台遭駭客入侵一案，還扯出揭弊要收費、偽造爆料人訊息等。對此，黃國昌今（18日）反擊《鏡週刊》，吳姓工程師昨天透過傳訊息向他致歉，對話全部都在他的手機中，何來造假之有？此外，吳昨晚也具名在他的臉書發文下留言致歉，臉書公開留言提供給大家，歡迎求證。

《鏡週刊》指出，央廣遭駭爆發案外案，駭入央廣官網的吳姓工程師遭起底被民眾黨主席黃國昌吸收當駭客、工具人。對於黃國昌出示對話截圖，《鏡週刊》再加碼爆料，指經向吳姓工程師查證後，聲稱該截圖並非他與黃國昌的對話，其中最後一張截圖一看就是偽造的，因為報導內容都屬實、並未捏造，他更不可能對鏡週刊跟記者提告。剩下二張對話截圖都是他跟同一位工會幹部的對話，因為對方已經快退休，卻跟他一起捲入官司，他感到過意不去，才會表示願意具名、具人幫他聲明，對話中提到的捏造跟亂搞指的並不是週刊。

黃國昌今說，吳姓工程師昨天透過傳訊息向他致歉，對話全部都在他的手機中，何來造假之有？此外，吳昨晚也具名在他的臉書發文下留言致歉，臉書公開留言提供給大家，歡迎求證。

黃國昌所指的留言，是該名吳姓工程師昨日具名「吳政勳」在黃的臉書貼文留言，指近期的相關報導，確實讓外界產生不少誤會，對此也向委員鄭重致歉。他說，真心希望整件事情能回到事實本身，讓真相自行說話。也懇請外界停止對他及家人的過度揣測與關注，讓司法程序能在理性與尊重的基礎上順利進行，一路走來雖然不容易，但他始終相信——唯真不破。

黃國昌強調，他本人向來說話都有憑據，遑論造假。任何人敢指控本人造假，將嚴肅追究法律責任，絕不寬貸，「反觀《鏡週刊》有什麼？不敢掛名的報導、空口說白話、完全的造謠。真正造假的是被打臉後一再惱羞成怒的《鏡週刊》，想轉移做假新聞的焦點，手段粗糙到令人搖頭」。