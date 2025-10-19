　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

82歲拜登「癌症治療後」首露面！額頭明顯手術刀疤　需旁人攙扶

記者王佩翊／編譯

前美國總統拜登18日現身德拉瓦州威明頓市聖約瑟夫教堂參加晚間彌撒，這是他接受攝護腺癌放射線治療後首度公開露面。而82歲的拜登明顯虛弱，不但步履蹣跚需要女性攙扶行走，額頭上也可以清晰看見日前接受皮膚癌切除手術的疤痕。

根據《紐約郵報》獨家拍攝到的畫面，身穿深色西裝的拜登18日出現在聖約瑟夫教堂參加彌撒，而在50分鐘的晚間彌撒結束後，他在一名女性的攙扶下走出教堂，並與教友短暫交談約10分鐘，隨後安靜離開。值得注意的是，第一夫人吉爾並未陪同出席。

從現場拍攝的照片可以看到，拜登右眼上方有一道明顯的手術疤痕，這正是他近期接受皮膚癌手術的痕跡。拜登發言人曾指出，他接受的「莫氏手術」（Mohs surgery）是一種針對皮膚癌的精準手術方法，能最大限度保留健康皮膚，同時確保癌細胞被完全移除。而他早在擔任總統前，就曾經切除非黑色素瘤皮膚癌；2023年在白宮例行體檢中，他也曾切除胸部的一個癌變病灶。

拜登目前正進行為期5周的放射線及荷爾蒙治療，對抗已擴散至骨骼的第4期攝護腺癌，這也是他接受治療後的首次公開露面。醫療專家指出，攝護腺癌第4期意味著癌細胞已轉移至其他器官，治療過程相當艱辛。

