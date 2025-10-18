台南愛心慈善會成立43週年　發放22萬元助學金傳遞愛心火種

▲台南愛心慈善會舉辦43週年慶公益活動，百位弱勢學童獲發慰問金與物資，場面溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社團法人台南市台南愛心慈善會成立屆滿43週年，18日上午在北區北門路光武活動中心舉辦「熱愛鄉土、關懷鄉親」延續愛心火種公益活動，針對17所國中小一百名弱勢學童及社福團體發放慰問金，總金額達22萬元，北區區長潘寶淑代表市長出席，感謝該會長年無私奉獻，將關懷化為實際行動，照亮台南各角落。

第15屆理事長高彤致詞指出，43年前創會時她年僅5歲，見證協會從草創到茁壯的歷程。多年來在歷任理監事與會員努力下，愛心慈善會持續推動弱勢關懷與急難救助，讓善的力量不斷延續。她感性表示：「台南不只有古蹟和巷弄的美，也有一代代傳承的溫情與互助精神。」活動當天包括市議員許至椿、立委謝龍介服務處執行長童小芸等多位貴賓皆到場祝賀。

該會上月曾赴後壁菁寮關懷28戶受水患低收入與邊緣家庭，發放現金與物資約7萬元。此次除發給百名弱勢學童每人2000元慰問金與物資外，也捐贈2萬元予高雄市腦性麻痺協會；並特別邀請「三寶爸手工冰淇淋」負責人董政鬱到場招待手作冰淇淋，感謝他身障不屈的生命力。現場另有府安理髮店義剪、孫瑞輿義相團隊面相諮詢、潘師父經絡調理保健及台南市中醫藥學會免費服務，氣氛溫馨熱鬧。

社團法人台南市台南愛心慈善會長期秉持「救急不救貧」宗旨，無論大災小難皆即時伸援，持續將社會各界的愛心善款送達需要的地方。協會也歡迎更多志同道合的市民加入行列，共同延續這份跨越世代的善意力量。