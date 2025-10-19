第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽　台南公園國小930人以棋會友

▲第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南市北區公園國小競技，吸引約930位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

第18屆全國華聲盃圍棋錦標賽，19日上午在台南市北區公園國小禮堂盛大舉行，吸引來自全國約930位參賽者對弈，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，比賽競爭十分激烈，實為國內少見大型圍棋比賽。

上午9時許舉行開幕典禮，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，鄭如翰主委表示，下圍棋就是這樣，你的局面、你的盤面隨時都在變化，所以你一定要觀察，且也不見得每一個地方你都要贏對手，我們只要整盤結束之後，贏對手一只就是贏了，下棋的每一手你都要都要很謹慎、都要很仔細，希望選手們能夠體會到圍棋的這種情境。

鄭如翰說，另外圍棋也培養我們所謂的大局觀。也就是說你對於全局，必須要有縱觀全局的能力。每下一步的時候，你都要去思考對大局有什麼影響。另外對各位同學的自律能力也很有幫助。圍棋下一盤少說30分鐘，今天比賽要連下5盤，等於說你要坐在位子上，坐大概兩個多小時。所以自律力不好的小朋友，專注力不好的小朋友，沒有辦法下好圍棋，這些都是圍棋帶給大家的好處。另外，下圍棋更看重就是所謂的挫折容忍力，因為圍棋對奕有輸有贏，再厲害的棋手，他不可能一直贏，一定會有面臨挫敗的時刻，下圍棋可以慢慢訓練各位同學從挫折當中再接再厲，再努力再站起來的這種挫折容忍力。不要因下了一盤就自暴自棄輸不起，且在下一盤時還對上一盤念念不忘，這樣對下棋沒有任何幫助，希大家用心體會。

鄭如翰強調，很多研究都證實圍棋是所有棋類當中，對於左右大腦發展最為均衡，對一個孩子來說他如果能夠學圍棋的話，其實對他智力發展也好、對他的品格發展也好，都有全面性的幫助。希望大家能夠從圍棋藝術當中體會到這兩項，給各位帶來的好處。

這場由中華民國圍棋協會、台南市體育總會、台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到六段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒等組別，共約來自全國各地近7百人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制五局，段位各組三敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋184.5子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位組計時，包辦制每人30分鐘，段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取五勝為冠軍，四勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取三勝為優勝，頒發獎牌。此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名頒發獎狀獎盃鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

開幕參與的來賓有市議員陳怡珍、沈振東；立委謝龍介執行長童曉芸及市議員郭信良、周嘉偉…的代表均興會祝賀。