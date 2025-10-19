　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花漾市集不打烊！台東女力綻放　勇敢追夢不設限

▲台東婦女中心成果展展現自信與創意。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東婦女中心成果展展現自信與創意。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東女力閃耀登場！台東縣政府19日於台東美術館舉辦「114年度台東婦女中心成果展暨花漾市集不打烊」，展現婦女多元學習的成果與自我成長的歷程。活動結合「培力實作 × 宣導闖關 × 限定扭蛋」三大亮點，讓民眾在體驗中感受婦女學習的力量與自信，吸引超過200人熱情參與，現場洋溢溫馨又活力的氛圍。

台東縣政府表示，婦女中心長期致力於成為支持女性多元發展的學習基地，無論是家庭照顧者、職場女性、退休轉換者或追求自我實現者，都能在這裡找到屬於自己的節奏與方向。透過延續性職涯與生活培力課程，婦女們學習專業技能、重拾自信，也在互助過程中建立堅實的人際支持網絡。本次成果展不僅呈現學員的多元創作與精彩成就，更象徵台東女性勇於追夢、實踐自我的精神。

社會處長陳淑蘭表示，活動巧妙融合宣導闖關、市集體驗與互動展演，讓民眾寓教於樂、親子共學。現場完成闖關即可兌換限量扭蛋禮品，吸引許多家庭與青年熱情參與。兩位學員代表也分享心路歷程，從初次嘗試到如今能自信展現成果，她們的故事真摯動人，充分展現婦女中心「陪伴成長、共同綻放」的價值。

本次成果展也是縣府推動婦女性平行動的重要延續。今年台東縣陸續推出「月經屏權特展」、「女路走讀」、「台東性別劇場《綻放》」、雙層巴士行動「皇后們的性平狂想曲」、女子市集與女性影展，以及年底即將登場的「HerHer有名—性別名人講堂」系列講座，從教育、藝術、文化到觀光各面向推動性別友善與多元包容。

社會處補充，「女路計畫」已成為台東推動性別平等的重要品牌。繼卡大地布「部落女路」與關山「胭脂女路」後，今年再推出第三條「都蘭潮女路」，以阿美族海女文化與部落創作為主題，展現從山線到海岸的女性力量，也吸引全國媒體關注。縣府將持續以「友善、包容、多元」為核心，串連婦女中心及各鄉鎮社區、部落，推動更多融合生活、文化與教育的性平行動，讓每位婦女都能被看見、被支持，共同打造台東成為最溫柔、也最有力量的城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／羅浮宮多件藏品被盜！蒙面人犯案過程曝光
明後天雨勢最劇烈　下周低溫剩20度
快訊／台中小巷傳惡臭　男房客「失聯10天」陳屍屋內
快訊／羅浮宮爆搶劫　緊急閉館1天
酒駕累犯開BMW撞死幼兒園女主任！　遭羈押禁見
王建民點出羅戈失利關鍵！
快訊／林立首打席全壘打！史上第2人　桃猿G2率先得分
太魯閣堰塞湖現況曝！　短期內恐溢流潰決

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

政治經濟天災夾擊　海外學人光輝10月返台相親創新低

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」號召萬人回娘家

打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

高鐵嘉義站送大車票　40弱勢孩童探訪高鐵探索館

妃妃姐姐親水萌樂園　永康萬聖節嗨翻登場

一甲子情深如初見　屏東市表揚17對模範夫妻

未辦入山登記擅闖山區　里港警即刻攔查告誡

《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！台東以音樂療癒心靈

114年全國運啟動　饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東的美好與良善

台東「相挺做環保表揚大會」登場　19家業者獲獎

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

政治經濟天災夾擊　海外學人光輝10月返台相親創新低

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」號召萬人回娘家

打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

高鐵嘉義站送大車票　40弱勢孩童探訪高鐵探索館

妃妃姐姐親水萌樂園　永康萬聖節嗨翻登場

一甲子情深如初見　屏東市表揚17對模範夫妻

未辦入山登記擅闖山區　里港警即刻攔查告誡

《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！台東以音樂療癒心靈

114年全國運啟動　饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東的美好與良善

台東「相挺做環保表揚大會」登場　19家業者獲獎

青峰「1招」助母親抗癌成功！　公開和小S私下互動：只能陪伴

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」犯案過程曝光

邊境牧羊犬在桃機停機坪狂奔！　越追跑越快驚險嚇壞民眾

王政順首先發首打席就敲安！短期賽心態：單純一點

屏東婦郵局前暈倒　熱心民眾+內埔警聯手化解危機

中原大學70週年校慶　頒發9位「傑出校友獎」號召萬人回娘家

BAC秋季限定「茶金蒙布朗」復刻回歸　吃得到雙茶餡+栗子泥

打造台南智慧科技照顧服務　「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

不斷更新／岳政華美技沒收安打解危　兄弟3局0比1桃猿

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

【維持紅色警戒】燕子口堰塞湖水位上升！　靳珩淹成「水底隧道」　

地方熱門新聞

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

114全運會在雲林盛大開幕

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

台南永康萬聖節封街登場！超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

桃園護國宮 夜巡祈福-神的步行者

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」　熱情登場

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

百歲人瑞贈書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南公園國小以棋會友

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

「2025新北好市節」登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

更多熱門

相關新聞

「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

為讓婦幼安全意識更貼近生活，台東縣警察局以創新方式推動宣導行動，自114年度起推出「婦幼月曆 與你同行」系列照片，並於婦幼警察隊粉絲專頁每月分享，將警察大頭寶寶帶入台東著名景點拍攝，搭配親切語彙講解婦幼安全法令與自我防護觀念，讓民眾在欣賞美景的同時，也能快速掌握保護自身與家人的安全知識。

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

關山藝文中心三位藝術家聯展登場

關山藝文中心三位藝術家聯展登場

關鍵字：

花漾市女力台東

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

舒淇主演陸片《尋她》上映3小時遭撤檔！片商致歉

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面