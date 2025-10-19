花漾市集不打烊！台東女力綻放　勇敢追夢不設限

▲台東婦女中心成果展展現自信與創意。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東女力閃耀登場！台東縣政府19日於台東美術館舉辦「114年度台東婦女中心成果展暨花漾市集不打烊」，展現婦女多元學習的成果與自我成長的歷程。活動結合「培力實作 × 宣導闖關 × 限定扭蛋」三大亮點，讓民眾在體驗中感受婦女學習的力量與自信，吸引超過200人熱情參與，現場洋溢溫馨又活力的氛圍。

台東縣政府表示，婦女中心長期致力於成為支持女性多元發展的學習基地，無論是家庭照顧者、職場女性、退休轉換者或追求自我實現者，都能在這裡找到屬於自己的節奏與方向。透過延續性職涯與生活培力課程，婦女們學習專業技能、重拾自信，也在互助過程中建立堅實的人際支持網絡。本次成果展不僅呈現學員的多元創作與精彩成就，更象徵台東女性勇於追夢、實踐自我的精神。

社會處長陳淑蘭表示，活動巧妙融合宣導闖關、市集體驗與互動展演，讓民眾寓教於樂、親子共學。現場完成闖關即可兌換限量扭蛋禮品，吸引許多家庭與青年熱情參與。兩位學員代表也分享心路歷程，從初次嘗試到如今能自信展現成果，她們的故事真摯動人，充分展現婦女中心「陪伴成長、共同綻放」的價值。

本次成果展也是縣府推動婦女性平行動的重要延續。今年台東縣陸續推出「月經屏權特展」、「女路走讀」、「台東性別劇場《綻放》」、雙層巴士行動「皇后們的性平狂想曲」、女子市集與女性影展，以及年底即將登場的「HerHer有名—性別名人講堂」系列講座，從教育、藝術、文化到觀光各面向推動性別友善與多元包容。

社會處補充，「女路計畫」已成為台東推動性別平等的重要品牌。繼卡大地布「部落女路」與關山「胭脂女路」後，今年再推出第三條「都蘭潮女路」，以阿美族海女文化與部落創作為主題，展現從山線到海岸的女性力量，也吸引全國媒體關注。縣府將持續以「友善、包容、多元」為核心，串連婦女中心及各鄉鎮社區、部落，推動更多融合生活、文化與教育的性平行動，讓每位婦女都能被看見、被支持，共同打造台東成為最溫柔、也最有力量的城市。