從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

▲關山警分局體能戰技驗收登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局自10月13日至17日，假崁頂靶場及體技館舉辦「114年下半年學術科常年訓練成果驗收」，由縣警察局總教官廖忠富率領訓練科與各分局教官群全程監考指導，展現專業嚴謹的訓練精神。副分局長陳俊傑也特地前往靶場，感謝教官群的辛勞指導，並勉勵同仁保持安全意識、展現平時訓練成果，爭取優異表現。

警政署長期推動警察體能與實務應變能力的強化計畫，鼓勵各單位依員警的身體狀況與興趣採多元訓練模式，以兼顧實務性與挑戰性。此次驗收項目包括手槍射擊、組合訓練、逮捕法與體能測驗等。體能測驗更採多樣化選擇制度，讓員警可依自身狀況從折返跑、跳繩、伏地挺身、仰臥起坐、波比跳與握力等項目中自由選擇，兼顧靈活性與公平性。

訓練過程中，教官群逐項示範正確姿勢，並針對安全觀念、動作細節與臨場反應細心指導，確保員警能在短時間內發揮最佳狀態。多位受測員警表示，訓練過程雖嚴格，但在教官鼓勵與指導下充滿挑戰與成就感。其中「組合訓練」項目更以模擬實戰情境進行，如處理酒醉滋事民眾、查緝可疑車輛等狀況，考驗員警臨場判斷與應變能力。

教官根據員警的反應速度與處置策略給予講評，並提醒執勤時應靈活運用地形地物與團隊合作，以快速控制現場、確保安全為原則。廖忠富總教官強調，「訓練是員警最大的福利」，持續練習與模擬能讓員警熟悉攻防技巧與處置流程，進而保障自身與民眾安全。

訓練全程氣氛嚴謹卻不失熱度，教官們秉持耐心與專業精神，針對動作不正確或觀念不熟悉的學員個別指導，讓每位員警都能從錯誤中成長；而學員們也展現高昂士氣與學習熱忱，專注投入每個訓練環節，體現警察團隊「允文允武」的精神。

關山警察分局表示，警察是維護社會安定的第一道防線，唯有不斷精進專業知能與體能戰技，才能因應瞬息萬變的勤務挑戰。透過此次成果驗收，不僅檢視平時訓練成效，更凝聚團隊向心力與執勤自信，為守護社會安全注入更堅實的力量。