婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

▲警察大頭寶寶走入台東觀光景點。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為讓婦幼安全意識更貼近生活，台東縣警察局以創新方式推動宣導行動，自114年度起推出「婦幼月曆 與你同行」系列照片，並於婦幼警察隊粉絲專頁每月分享，將警察大頭寶寶帶入台東著名景點拍攝，搭配親切語彙講解婦幼安全法令與自我防護觀念，讓民眾在欣賞美景的同時，也能快速掌握保護自身與家人的安全知識。

今年拍攝地點橫跨伯朗大道、鹿野親子共融公園魔法屋、初鹿落羽松及成功烏石鼻漁港等熱門景點，照片中融合婦幼防治標語與台東自然風光，不僅吸引民眾駐足觀賞，也獲得現場遊客的熱烈迴響。許多家長表示，這樣的宣導形式活潑又具教育性，讓孩子們更容易理解家庭暴力防治、性侵害與性騷擾防制、兒少保護及性影像防制等重要觀念。

台東縣警察局表示，隨著網路社群的普及，婦幼安全宣導也必須與時俱進。此次以「多媒體＋觀光美景」的創意方式傳遞法令知識，希望社會各界能更重視婦幼權益，並學習辨識潛在危機、熟悉求助管道，建立正確的自我防護觀念。

此外，該局也預告，系列宣導照片將集結成115年度「婦幼安全三角桌曆」，預計於年底發行，持續擴大宣導效益，讓婦幼保護意識深入每個家庭、每個角落。