地方 地方焦點

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

▲成功警啟動三日交通大執法。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功警啟動三日交通大執法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為維護用路人安全、降低交通事故發生率，台東縣警察局成功分局將於20日至22日啟動為期三天的「交通大執法」專案勤務，針對轄內事故熱點及人車混雜路段加強稽查，展現維護交通秩序的決心。

此次專案行動以取締重大違規為重點，包括酒後駕車、超速、闖紅燈、未繫安全帶、車輛不禮讓行人、行人違反路權及違規停車等常見事故肇因。警方指出，針對「五大危險駕駛行為」──酒駕、闖紅燈、嚴重超速、逆向行駛與無照駕駛──將嚴格執法，並同步查處「高風險違規」如機車行駛禁行道、未依規定兩段式左轉、轉彎未打方向燈或未戴安全帽等行為。

成功分局表示，交通執法的目的不在開罰，而在防止悲劇發生。駕駛人應於轉彎或進入路口時主動禮讓行人，行人也須遵守號誌與標線規定，共同維護安全秩序。警方提醒，交叉路口十公尺內違規停車，或遇閃光紅燈、停車標誌未停車再開，皆屬違規行為，呼籲民眾切勿心存僥倖。

分局強調，未來將持續結合執法與宣導並行的策略，推動交通安全觀念深入社區與校園，讓每一次的宣導與取締都成為改變駕駛習慣的契機。警方期盼透過全民遵守交通規則，讓每一條道路都能成為「安全回家的路」。

10/17 全台詐欺最新數據

540 2 4069 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

交通警察台東

