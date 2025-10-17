彰化縣府週報「處長突心肌梗塞」　超級團隊現場聯手成功搶命

▲救護車裝設12導程心電圖搶救患者。（示意資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府一名男處長在主管週報時突然癱軟在椅，臉色發白、全身冒汗。幸運的是，現場有「醫師局長」衛生局長葉彥伯即刻判斷為心肌梗塞，加上「救難專家」消防局長施順仁帶頭指揮，一級主管化身救援隊，扛起辦公椅將患者火速送醫。經12導程心電圖立即將數據上傳醫院搶救，發現患者心血管已完全阻塞，緊急手術後成功從鬼門關前搶回一命。

事件發生於本月7日下午近3點，縣府一級主管們正準備於3樓會議室召開週報。坐在主桌側邊的一名男處長突然向後一仰，整個人癱軟在座位上，狀況危急。身旁處長首先發現異狀，立即高聲呼救。擁有醫師執照的衛生局長葉彥伯一個箭步上前，專業檢視發現患者全身冷汗、胸悶頭暈且脈搏微弱，當下警覺可能是致命的心肌梗塞，一邊實施急救措施，消防局長施順仁立即緊急呼叫119救護車。

救護車迅速在6分鐘內抵達，施順仁展現專業本色，當機立斷決定「連人帶椅」一起搬運。他帶頭指揮，在場數名男性主管立即化身救援壯丁，合力抬起沉重的辦公椅，小心翼翼地穿越樓中樓階梯，先抵達電梯，再快速通過1樓大廳，直奔縣府大門口的救護車。

救護人員在現場立即實施12導程心電圖檢查，並將數據即時上傳至彰化基督教醫院。下午3點18分患者送達急診，經檢查確診為急性心肌梗塞，一條主要心血管已100%阻塞，另一條也阻塞達70%。

▲救護車裝設12導程心電圖成功搶救該名男處長。（示意資料圖／彰化縣政府提供）

醫療團隊緊急施藥後，在下午3點43分送入心導管室，由心臟內科專家緊急進行支架放置手術。最關鍵的手術在下午3點57分成功完成，成功打通阻塞的血管裝支架後目前恢復狀況良好，預計近日即可轉往普通病房，讓所有關心他的同仁鬆了一口氣。

有鑑於到院前心肺功能停止、急性心肌梗塞、急性腦中風及嚴重創傷是所謂的四大時間急症，消防局針對這四大急症不斷強化救護各項進階器材及強化處置品質，其中因心臟疾病名列衛生福利部十大死因第二，而12導程心電圖機是第一時間的診斷利器，儘早接受心導管治療更是存活的關鍵，因此消防局於108年啟動傳輸計畫，不僅創新利用免費軟體傳輸與醫院急診及心臟科醫師組成「護心聯盟」，醫師們更是極力相挺，不分日夜不分假期，24小時隨時主動協助即時線上判讀，迄今已成功搶救數百個患者。