地方 地方焦點

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消　深化防災醫療合作

▲加拿大高齡醫學權威 Kenneth Rockwood 教授參訪台南市消防局，肯定消防與醫療跨界合作模式。（記者林東良翻攝，下同）

▲加拿大高齡醫學權威 Kenneth Rockwood 教授參訪台南市消防局，肯定消防與醫療跨界合作模式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進台加兩地醫療與消防救護專業交流，成大醫院高齡醫學部於10月15日至17日邀請加拿大高齡醫學權威 Kenneth Rockwood 教授來台進行學術演講與交流，並於17日上午參訪台南市消防局第六救災救護大隊，展開為期兩小時的實地互動。


Rockwood 教授現任加拿大哈利法克斯達爾豪斯大學（Dalhousie University）內科老年醫學及神經學教授，是全球推動「衰弱照護」（Frailty Care）與高齡醫學研究的重要推手。他與團隊共同開發的「臨床衰弱等級」（Clinical Frailty Scale, CFS），目前已成為國際臨床與政策制定的重要依據。值得一提的是，Rockwood 教授早年曾服務於消防隊，具消防與急救背景，對高齡者於災難及緊急應變中的照護議題特別關注。

▲加拿大高齡醫學權威 Kenneth Rockwood 教授參訪台南市消防局，肯定消防與醫療跨界合作模式。（記者林東良翻攝，下同）


此次交流行程由成大醫院高齡醫學部李欣玲、連思涵醫師，家醫部莊蕙瑄醫師，急診部施欣怡醫師，馬偕醫院老人醫學部曾祥洸主任，以及 Dr. Allen Chang 醫師等人共同參與。消防局第六大隊安排永華分隊與國欣護理之家等點參訪，由邱保舜組長與陳毅夫分隊長以全英語簡報，介紹消防局在長照中心及高樓建築火災應變上的指揮流程與高齡者分層疏散策略，獲得 Rockwood 教授高度肯定。

▲加拿大高齡醫學權威 Kenneth Rockwood 教授參訪台南市消防局，肯定消防與醫療跨界合作模式。（記者林東良翻攝，下同）


Rockwood 教授指出，台南市消防局在高齡防災與跨專業合作上的整合表現，具有國際示範價值，期盼未來能與台南共同推動「高齡與災害韌性」（Aging and Disaster Resilience）領域的研究與實務合作。

▲加拿大高齡醫學權威 Kenneth Rockwood 教授參訪台南市消防局，肯定消防與醫療跨界合作模式。（記者林東良翻攝，下同）


市長黃偉哲肯定此次跨界交流成果，強調「高齡化社會的防災安全是城市韌性的關鍵基石」，期勉消防與醫療單位持續深化合作，打造對長者更加友善、安全且具韌性的城市環境。消防局長李明峯則表示，透過此次與國際高齡醫學專家的直接對談，讓消防人員更理解高齡者避難與照護需求，未來在長照機構與醫療院所的防救災策略上將更臻完善。

