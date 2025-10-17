　
    • 　
>
地方焦點

凌晨驚喜誕新生！　德興消防隊飯店內臨危接生母子均安

▲德興消防分隊救護人員在飯店現場成功協助孕婦接生，母子均安。（記者林東良翻攝，下同）

▲德興消防分隊救護人員在飯店現場成功協助孕婦接生，母子均安。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區一間飯店16日凌晨上演「生命奇蹟」！台南市消防局於凌晨4時27分接獲報案，指稱飯店內有孕婦疑似臨盆，七大隊德興消防分隊立即出動救護車前往，救護人員王永豐與傅致軒抵達現場後，成功協助孕婦順利產下男嬰，母子均安，展現消防人員冷靜專業、臨危不亂的救護實力。

第七大隊大隊長石家源指出，救護人員到達現場時，產婦已破水且胎頭外露，情況相當緊急。考量母體與胎兒安全，在無法即時送醫的情況下，兩名救護員依照標準急產流程操作，穩定產婦情緒並迅速展開接生。過程中，消防人員協助清理嬰兒呼吸道、包裹保暖及處理臍帶，最終成功完成接生作業。

▲德興消防分隊救護人員在飯店現場成功協助孕婦接生，母子均安。（記者林東良翻攝，下同）

母嬰兩人生命徵象穩定，隨後由救護車送往成功大學附設醫院進一步檢查與照護。消防局局長李明峯表示，救護人員平時皆受過「急產接生」等緊急醫療訓練，這起案例再次展現消防人員在突發狀況下的冷靜判斷與專業應變能力。

第七大隊也提醒，孕婦若接近預產期或出現頻繁宮縮、腹痛等早產徵兆，應盡早就醫或與家人保持聯繫，以免突發臨盆狀況發生。同時，消防局呼籲民眾，遇到任何緊急情況，應立即撥打119求助，讓專業救護人員及時守護生命安全。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 7819 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

羅時豐賣命唱跳15首！跳女團舞一票藝人傻眼　網笑倒：台版JY
快訊／實境節目獎得主出爐！
快訊／8品項「加熱菸」即刻下架！
44歲孫淑媚西裝裡面「只穿深V Bra」　真實狀態被讚：根本
快訊／太魯閣堰塞湖紅色警戒！花蓮3地區明停班課
王世堅來了！邰智源「披頭散髮」模仿封神
快訊／《夜市王》奪金鐘獎！
快訊／太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」
得獎人緊張到拿不住獎！阿達「幫舉90秒」被讚爆

