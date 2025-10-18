台南永康萬聖節封街登場！　超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年台南永康年度親子盛事「小小孩不給糖就搗蛋」萬聖節活動，18日於康橋商圈封街登場，活動連續兩天舉辦，由台南市政府指導、永康區公所、市立圖書館、東橋社區管委會聯合會及康橋商圈商業發展協會共同主辦，市集規模再創新高，攤位數突破300攤，現場宛如大型遊樂園，吸引大批親子共襄盛舉，笑聲與音樂聲不絕於耳。

永康區長李皇興表示，「小小孩不給糖就搗蛋」是永康最具代表性的親子活動，強調社區共創與親子共樂的理念。孩子們裝扮成小超人、小公主穿梭攤位間索糖玩耍，沿街笑鬧聲此起彼落，展現城市的溫度與凝聚力。他也感謝康橋商圈與各社區團體的熱情投入，讓活動年年創新、越辦越有活力。

活動內容多元豐富，東橋社區管委會聯合會副理事長邱鵬勳指出，今年亮點包括「超人力霸王打怪獸秀」、寓教於樂的「教育探索村」、重機車隊帥氣進場、三太子熱舞表演及高達兩層樓的「巨型南瓜牆」等，現場氣氛熱烈，成為親子拍照打卡的熱門地點。康橋商圈商業發展協會理事長李韋佑也笑說，自己從活動第一屆就開始參與，看著孩子從小手抱著糖果桶到如今主動高喊「不給糖就搗蛋」，這樣的畫面見證了城市與孩子的共同成長。

永康區公所表示，活動不僅促進親子互動，也活絡地方經濟與商圈人氣。誠摯邀請市民朋友於週末帶著家人一同來感受屬於台南的萬聖節狂歡氛圍，留下難忘的幸福回憶。