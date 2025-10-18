　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南永康萬聖節封街登場！　超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年台南永康年度親子盛事「小小孩不給糖就搗蛋」萬聖節活動，18日於康橋商圈封街登場，活動連續兩天舉辦，由台南市政府指導、永康區公所、市立圖書館、東橋社區管委會聯合會及康橋商圈商業發展協會共同主辦，市集規模再創新高，攤位數突破300攤，現場宛如大型遊樂園，吸引大批親子共襄盛舉，笑聲與音樂聲不絕於耳。

▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）

永康區長李皇興表示，「小小孩不給糖就搗蛋」是永康最具代表性的親子活動，強調社區共創與親子共樂的理念。孩子們裝扮成小超人、小公主穿梭攤位間索糖玩耍，沿街笑鬧聲此起彼落，展現城市的溫度與凝聚力。他也感謝康橋商圈與各社區團體的熱情投入，讓活動年年創新、越辦越有活力。

▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）

活動內容多元豐富，東橋社區管委會聯合會副理事長邱鵬勳指出，今年亮點包括「超人力霸王打怪獸秀」、寓教於樂的「教育探索村」、重機車隊帥氣進場、三太子熱舞表演及高達兩層樓的「巨型南瓜牆」等，現場氣氛熱烈，成為親子拍照打卡的熱門地點。康橋商圈商業發展協會理事長李韋佑也笑說，自己從活動第一屆就開始參與，看著孩子從小手抱著糖果桶到如今主動高喊「不給糖就搗蛋」，這樣的畫面見證了城市與孩子的共同成長。

▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）

永康區公所表示，活動不僅促進親子互動，也活絡地方經濟與商圈人氣。誠摯邀請市民朋友於週末帶著家人一同來感受屬於台南的萬聖節狂歡氛圍，留下難忘的幸福回憶。

▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）▲台南永康萬聖節「不給糖就搗蛋」活動熱鬧登場，親子裝扮同樂嗨翻康橋商圈。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海
楊振寧逝世　晚年祖孫戀「82歲娶28歲」
安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？
快訊／45歲藤岡靛宣布離婚！
金鐘戲劇頒獎禮5看點！楊謹華3戰柯佳嬿…《影后》網內互打

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

向媽姐求籤盼投資順利！他衝銀行要領630萬...結果真的遇上貴人

台南永康萬聖節封街登場！　超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

台南勞工局職訓成果展登場！　學員作品吸睛、手作課程秒殺爆滿

從青絲到白髮　屏東鑽石婚夫妻攜手見證愛的永恆

65歲男拿塑膠椅當拐杖過馬路　里港警見狀即刻暖援

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

用花與文字記錄人生！　南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

向媽姐求籤盼投資順利！他衝銀行要領630萬...結果真的遇上貴人

台南永康萬聖節封街登場！　超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

台南勞工局職訓成果展登場！　學員作品吸睛、手作課程秒殺爆滿

從青絲到白髮　屏東鑽石婚夫妻攜手見證愛的永恆

65歲男拿塑膠椅當拐杖過馬路　里港警見狀即刻暖援

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

用花與文字記錄人生！　南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

宇宙人三攻小巨蛋門票被搶光！　超狂「勝利方程式」曝光

火腿逆襲軟銀奪2連勝！雷耶斯雙響砲領軍續命　古林睿煬明投關鍵聽牌戰

母遺物發現超浪漫求婚情書　女兒看完驚覺「不是爸爸寫的」

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

肉次方高雄夢時代店10/29試營運　兩人同行憑LINE票券享85折

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海

台積電居首！2025最值得信賴公司　台廠「科技硬體業」14家上榜

悍將感恩會／笑聲連連！新秀變裝嗨翻新莊　江庭毅領口太低怕走光

飯店將不給「包裝水」全炸了！苦主曾被環保瓶臭吐：一聞飆淚

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

地方熱門新聞

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

即／太魯閣堰塞湖紅警！花蓮3地區明停班課

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

勞動部雲嘉南分署成果展！邀「謝老大」談品牌重塑與數位轉型

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

醫法界齊聚台南！南檢攜手醫師公會、衛生局辦台南醫法論壇

凌晨驚喜誕新生！德興消防隊飯店內臨危接生母子均安

「吉祥物大聯萌」熱鬧登場！夜奇鴨現身武聖夜市萌翻全場

40網紅攻佔高雄！陳其邁現身狂被問粉髮

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消深化防災醫療合作

桃園社區照顧關懷據點成果展　千名長者參加

大雨中伸援手　警助日本遊客趕上火車

更多熱門

相關新聞

台南勞工局職訓成果展登場！學員作品吸睛、手作課程秒殺爆滿

台南勞工局職訓成果展登場！學員作品吸睛、手作課程秒殺爆滿

台南市勞工局18日在麻豆曾文市政願景園區舉辦「職業訓練成果展」，現場超過20個訓練單位及團體共同參與，展出花藝、烘焙、皮革、植栽、美學造型等多元作品，並開放花藝、甜點、永生花等免費手作體驗課程，報名秒殺爆滿，吸引數百位市民親子同遊，現場氣氛熱鬧又溫馨。

用花與文字記錄人生！南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

用花與文字記錄人生！南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

從瓦礫堆裡找到希望！台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

從瓦礫堆裡找到希望！台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

台北-六福村「免費接駁車」啟動

台北-六福村「免費接駁車」啟動

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

關鍵字：

台南永康萬聖節封街超人力霸王重機車隊康橋商圈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面