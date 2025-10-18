　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

▲台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣，黑色）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局捷報傳來！參加2025年由新竹市政府消防局主辦的IRO（國際搜救犬組織）國級搜救犬檢測，台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測，展現南市搜救隊在犬隻培訓與實戰演練上的國際級水準。

▲台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測。（記者林東良翻攝，下同）
本次檢測由IRO國際搜救犬組織認證，並邀請日本裁判村瀨英博（Hidehiro Murase）擔任評核官，檢測內容包含服從性、敏捷性、搜索能力及任務模擬測驗，全面考驗搜救犬與領犬員在實際災難現場的應變與默契。「Stitch」由領犬員卓佳瑩搭檔，「Xavi」則與領犬員楊小微組隊，兩組搭檔皆穩定完成任務、獲得裁判肯定，順利取得IRO認證資格。

▲台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測。（記者林東良翻攝，下同）
台南市長黃偉哲得知捷報後表示高度肯定，強調市府將持續投入資源強化災防體系，並支持消防局培育更多具國際水準的搜救犬與專業領犬員，提升救災能量、守護市民安全。

▲台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長李明峯指出，搜救犬在災害現場中是最敏銳、最可靠的夥伴，此次通過檢測不僅代表犬隻能力獲國際肯定，也見證南市消防局長年扎實的訓練成果與團隊默契。

▲台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔隊員突開車門！年輕姊妹遭擊落　全家獲國賠2361萬
燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異
埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了
快訊／震撼畫面曝！隧道淹滿成「水底隧道」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

用花與文字記錄人生！　南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

安全帽扣好！寶桑警宣導交通安全與防詐觀念　守護民眾平安出行

AI科技執法無死角　屏警嚴打偽造車牌警告不法之徒

跨區合作展現破案效率　東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

大雨中伸援手　潮州警暖心助日本遊客趕上火車

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓　全國工業類科實作競賽落幕

從靶場到戰技館　關山警展現最強執勤戰力

用花與文字記錄人生！　南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

安全帽扣好！寶桑警宣導交通安全與防詐觀念　守護民眾平安出行

AI科技執法無死角　屏警嚴打偽造車牌警告不法之徒

跨區合作展現破案效率　東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

大雨中伸援手　潮州警暖心助日本遊客趕上火車

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

免門票近看F-104G戰機！桃園航空城博物館　完整保留當年空軍機庫

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮　

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

「檳榔姐妹花」主題歌唱5倍速成遺憾！合體大小S「教唱跳」畫面曝

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

地方熱門新聞

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

即／太魯閣堰塞湖紅警！花蓮3地區明停班課

勞動部雲嘉南分署成果展！邀「謝老大」談品牌重塑與數位轉型

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

醫法界齊聚台南！南檢攜手醫師公會、衛生局辦台南醫法論壇

凌晨驚喜誕新生！德興消防隊飯店內臨危接生母子均安

「吉祥物大聯萌」熱鬧登場！夜奇鴨現身武聖夜市萌翻全場

40網紅攻佔高雄！陳其邁現身狂被問粉髮

桃園社區照顧關懷據點成果展　千名長者參加

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消深化防災醫療合作

屏東爆首例高病原禽流感　撲殺近12萬隻鵪鶉

更多熱門

相關新聞

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

國民黨主席選舉結果將在今（18日）傍晚揭曉，然而，海外部主任陳以信稍早在社群平台表示，他現在公開辭卸國民黨海外部主任，能證明不是因誰當主席而要離開，更不是因為誰當主席而想留下，純粹是因為功成身退，未來要全心全意深耕台南。

國1廂型車翻覆躺中線　駕駛獲救送醫

國1廂型車翻覆躺中線　駕駛獲救送醫

回收車開門擊落機車姊妹　護理師妹慘截肢　

回收車開門擊落機車姊妹　護理師妹慘截肢　

超甜戀愛「原味」場景曝！《難哄》粉絲台南排隊搶拍

超甜戀愛「原味」場景曝！《難哄》粉絲台南排隊搶拍

醫法界齊聚台南！南檢攜手醫師公會、衛生局辦台南醫法論壇

醫法界齊聚台南！南檢攜手醫師公會、衛生局辦台南醫法論壇

關鍵字：

台南搜救犬StitchXavi國際認證

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面