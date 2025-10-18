從瓦礫堆裡找到希望！　台南搜救犬Stitch、Xavi勇奪國際認證

▲台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣，黑色）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局捷報傳來！參加2025年由新竹市政府消防局主辦的IRO（國際搜救犬組織）國級搜救犬檢測，台南市消防局兩隻搜救犬「Stitch」（史迪奇）與「Xavi」（渣渣）表現亮眼，分別通過高級（B級）與中級（A級）檢測，展現南市搜救隊在犬隻培訓與實戰演練上的國際級水準。



本次檢測由IRO國際搜救犬組織認證，並邀請日本裁判村瀨英博（Hidehiro Murase）擔任評核官，檢測內容包含服從性、敏捷性、搜索能力及任務模擬測驗，全面考驗搜救犬與領犬員在實際災難現場的應變與默契。「Stitch」由領犬員卓佳瑩搭檔，「Xavi」則與領犬員楊小微組隊，兩組搭檔皆穩定完成任務、獲得裁判肯定，順利取得IRO認證資格。



台南市長黃偉哲得知捷報後表示高度肯定，強調市府將持續投入資源強化災防體系，並支持消防局培育更多具國際水準的搜救犬與專業領犬員，提升救災能量、守護市民安全。



消防局長李明峯指出，搜救犬在災害現場中是最敏銳、最可靠的夥伴，此次通過檢測不僅代表犬隻能力獲國際肯定，也見證南市消防局長年扎實的訓練成果與團隊默契。