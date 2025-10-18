用花與文字記錄人生！　南市勞工局推「生活花藝」與「個人年表寫作」

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」講座，邀請前台南市教育局長鄭邦鎮分享「生命的後視鏡—個人年表寫作」，引導市民透過文字回望生命。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局18日一連舉辦「生活花藝」與「個人年表寫作」，兩場充滿人文與溫度的講座活動，以實際行動落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

上午於南門勞工育樂中心舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，邀請前台南市教育局局長暨台灣文學館前館長鄭邦鎮，以「生命的後視鏡—個人年表寫作」為題，引導市民透過書寫回望生命、為自己立傳；下午則在麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，由艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師帶領學員親手創作，體驗生活美學與幸福氛圍。

上午講座由勞工局王鑫基局長主持開場，他表示與鄭邦鎮局長是賴清德總統擔任台南市長期間的老同事，能再度攜手與市民分享人生故事，別具意義。兩人現場互贈書籍，王鑫基局長贈送《做工人的愛》，紀錄「做工行善團」志工們為弱勢修屋的真實故事；鄭邦鎮局長則回贈《全民商旅英語》，象徵知識與人生視野的交流。

鄭邦鎮以其深厚的文學底蘊與行政經驗，分享「每個人都是自己生命的主角」的理念，鼓勵市民以個人年表方式整理人生脈絡、書寫情感記憶，從中重新發現自我價值。他強調，文字不只是紀錄時間的工具，更是一種釋放與整合，能引領人們在紛亂的生活中重新找到方向。

下午登場的「生活花藝」課程，蔡玉娟老師以親切生動的方式介紹花藝基礎與植物知識，讓學員運用簡單素材，創作屬於自己的花藝作品。學員們完成作品後帶回家與家人分享，為生活增添藝術氣息。蔡老師指出，花藝不僅能紓壓、培養專注力，更能讓人重新感受生活中的細膩與美好。

王鑫基局長表示，勞工局自2019年起持續推動「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座與多元勞工學苑課程，內容涵蓋職涯成長、美學生活與心理健康，期盼陪伴勞工朋友在專業與心靈上同步成長。他同時宣佈，下一場講座將於11月8日（六）上午9時舉行，由王思文老師主講「懂得說話比做對事更加分」；而「生活花藝」系列課程也將於11月15日、12月20日續辦，歡迎市民踴躍報名參加，一同打造充滿學習與幸福感的台南城市。