台南勞工局職訓成果展登場！　學員作品吸睛、手作課程秒殺爆滿

▲台南市勞工局職訓成果展在曾文市政願景園區熱鬧登場，現場吸引眾多親子民眾同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局18日在麻豆曾文市政願景園區舉辦「職業訓練成果展」，現場超過20個訓練單位及團體共同參與，展出花藝、烘焙、皮革、植栽、美學造型等多元作品，並開放花藝、甜點、永生花等免費手作體驗課程，報名秒殺爆滿，吸引數百位市民親子同遊，現場氣氛熱鬧又溫馨。

勞工局王鑫基局長指出，今年的職訓成果展邁入第十年，首次移師至曾文市政願景園區舉辦，象徵職訓扎根地方、向社區延伸。他表示，職業訓練不僅是協助勞工強化技能、提升就業力的途徑，更是一種「用學習回饋社會」的良善迴圈。學員們將課程所學轉化為創意作品，現場義賣所得共計新台幣20萬5,250元，全數捐作「職災及弱勢家庭房屋修繕」使用，讓學習成果成為社會的溫暖力量。

王鑫基說，勞工局每年開設超過70個失業者及在職者職業訓練班，課程內容涵蓋烘焙、服飾設計、美容美髮、木工、觀光導覽、文創手作等領域，持續強化市民職能與創業潛力。今年成果展不僅是學員的舞台，也是市民了解政府訓練資源的視窗，「希望更多人能因學習改變人生、因職訓開啟未來」。

活動現場設有創意蛋黃酥禮盒、皮革小物、黏土作品、手工餅乾、木作擺飾等攤位，並提供精油按摩、美甲光療、手機保養等服務，展現各類職訓成果。勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，本次結合曾文園區教學場地與設施，推出多肉植栽、甜點DIY及永生花瓶等手作課程，60個名額開放後立即額滿，顯示市民對職訓活動的高度關注與支援。

參與者反應熱烈。來自中華醫事科技大學的越南籍學生分享，第一次親手烘焙「奶油烤年糕」，既緊張又充滿成就感，感受到學習技藝的樂趣；另一位民眾王小姐則表示，在麻豆舉辦大型成果展讓地方更有活力，透過展覽與體驗，更了解政府的職訓政策與資源。

王鑫基局長強調，勞工局將持續深化「希望家園」願景，結合職訓教育、公益行動與在地文化，推動更多元的培訓課程與成果展活動，讓市民不僅能「學得一技之長」，也能在學習中找到幸福與歸屬感。