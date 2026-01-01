大鵬灣寒夜迎2026不打烊　東港警全力疏導人潮、暖心補給守平安

▲東港警方大鵬灣跨年晚會執勤。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

迎接2026年到來，東港鎮公所於31日晚間在大鵬灣舉辦跨年晚會，吸引大批人潮湧入。東港警分局全體動員，於環灣道路、台17線及重要路口實施彈性交通疏導與安全維護，並設置機動派出所加強安維。另體恤寒夜長時間執勤辛勞，特別設立警察行動補給站，讓員警暖胃又暖心，獲民眾好評。

東港鎮公所於31日晚間在大鵬灣舉辦跨年晚會，吸引大量人潮湧入參與，場面熱絡。東港警分局為確保活動圓滿順利，全體動員，針對活動會場周邊環灣道路及台17線等重要路段，規劃完善交通疏導勤務，並視情況在各重要路口實施彈性管制、加強疏導車流，另於活動會場布署機動派出所、安維組、疏導組及蒐證組維護活動現場安維，落實「屏安護民」的決心。

此外，東港警分局考量跨年勤務時間長且深夜氣溫驟降，特別在晚會現場設立「警察行動補給站」，備有熱食、飲品、水果及點心，並派專人騎乘「行動補給車」前往各交通崗哨分送餐點，用意在於體恤第一線執勤員警及協勤民力的辛勞，讓同仁在寒風中堅守崗位之餘，能隨時補充體力與能量，以最佳的精神狀態投入維護治安與疏導交通的工作。

東港警分局感謝參與活動民眾對交通管制的配合，讓東港鎮大鵬灣跨年晚會活動，能圓滿順利完成，並呼籲開心跨年之餘，務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」，迎接一個平安、歡樂的新年。