2026新北萬金石馬拉松報名起跑　侯友宜推3大亮點落實運動平權

▲2026新北萬金石馬拉松報名起跑，此次經過嚴謹評估，在全馬組與挑戰馬組各新增500個名額，其中挑戰馬組新增的500個名額全數保留給女性跑者。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（17日）出席「2026新北市萬金石馬拉松」報名啟動記者會，宣布賽事將於2026年3月15日熱血開跑，報名登記自今日中午12時起至10月30日中午12時止。侯友宜表示，今年特別提出三大亮點提倡「運動平權」，包含女性專屬名額、非二元性別組別及視障配速員，落實聯合國永續發展目標（SDGs），傳達人人皆有平等運動權的理念。

侯友宜表示，萬金石馬拉松將邁入第24屆，是臺灣首場獲得世界田徑總會金標籤，以及責任運動銀標章的馬拉松，賽事深受國內外跑者喜愛，開辦以來很多跑者都希望能開放更多名額。此次經過嚴謹評估，在全馬組與挑戰馬組各新增500個名額，其中挑戰馬組新增的500個名額全數保留給女性跑者，鼓勵更多女性朋友加入路跑行列，培養規律運動習慣。報名系統也首增非二元性別組別，讓每位跑者都能真實展現自我、自在參與運動。此外，除原有全馬組視障配速員，今年挑戰馬組也增設視障配速員，期待更多跑者共同體驗萬金石馬拉松。

侯友宜也提到時常看到民眾穿著歷年的萬金石跑衣，代表每年的跑衣設計及舒適度都深受喜愛。今年萬金石馬拉松跑衣設計靈感來自北海岸自然風光，除了記者會亮相的5款跑衣，還有1款限量300件的「隱藏版」，將由全民線上選出後公布。侯友宜說，邀請民眾參與票選跑衣的活動呼應運動平權精神，今年也不囿於制式以組別區分，6款跑衣將採隨機發配，希望帶給跑者不同驚喜。

體育局補充，「2026新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為10月17日中午12時至10月30日中午12時，抽籤結果將於11月3日上午於官方網站及粉絲團公告。此外也邀請民眾10月18日至10月30日中午前，到新北市萬金石馬拉松官方粉絲團票選喜歡的「隱藏版跑衣」款式，留言寫下選擇的原因並Tag一位朋友即完成投票，同時還可獲得限量獎品抽獎機會，投票結果將與抽籤結果一起公布。更多賽事資訊，請上【新北市萬金石馬拉松】官方網站及臉書粉絲團查詢。

