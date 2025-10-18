曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

▲國民黨海外部主任陳以信今（18日）PO去年已寫好的辭呈，正式公開辭去海外部主任一職。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席選舉結果將在今（18日）傍晚揭曉，然而，海外部主任陳以信稍早在社群平台表示，他現在公開辭卸國民黨海外部主任，能證明不是因誰當主席而要離開，更不是因為誰當主席而想留下，純粹是因為功成身退，未來要全心全意深耕台南。

陳以信在臉書表示，今天是黨主席選舉投票日，傍晚新任黨主席就會選出來，他現在還不知道是誰，但正因不知道是誰，所以現在公開辭呈反而最合適，其實在去年底就寫了辭呈，最後卻呈不上去。

陳以信說明，現在公開辭卸國民黨海外部主任，能證明他不是因誰當主席而要離開，更不是因為誰當主席而想留下，純粹是因為功成身退，未來要全心全意深耕台南。

至於去年沒呈上去的辭呈，陳以信指出，他去年把辭呈傳給朱主席時，朱立倫馬上打電話給他，要求一起把這任做完。陳以信透露，當時雖不知道朱立倫最後會不連任，但深知這任最後一年不好找人，尤其海外部業務特殊，要找新主任也不容易，所以儘管為難，還是答應再留下。

陳以信坦言，其實自己當時也已下定決心，就做到這任完結為止，因此今天就是最適合告別的時候，他接著細數，海外部主任是自己的第三份黨內專職，第一份是2011年接任黨發言人，第二份是2015年接任文傳會副主委兼國際部主任兼發言人。

陳以信進一步指出，這次其實是政策會副執行長兼海外部主任，雖然是沒有薪水的義工，但很感謝朱主席給他這份歷練機會，海外部遍佈全球160多個黨部，這4年間已儘量出訪各地黨部，足跡遍及美加日英歐泰等地，至少訪問近百海外黨部。

陳以信感慨，雖仍有許多黨部未能走到，但每次看到海外黨員同志們，身在異鄉卻對黨國熱情不減，不僅讓他深深感動，也更覺應在台灣更加奮鬥努力，雖然這4年來海外部資源不比從前，但能在海外黨部自行募集資源下，完成海外輔選任務，還配合他所發動的海外輔選捐款，在總統大選時回捐黨中央達千萬元以上，反罷免投票時也回捐近兩百萬元。

此外，陳以信提及，行管會主委曾興奮地告訴他，「海外捐錢回來在黨內是史無前例的事」，他則回應，其實革命建國時有、抗戰救國時也有，現在國民黨有難，海外黨員當然有錢出錢有力出力。

最後，陳以信強調，黨職工作已三進三出，所幸都是好進好出，沒有一次是中箭落馬，政治山水有相逢，相信未來總會有第四次為黨服務的機會，他期盼今天新任黨主席順利選出，也能找到新的海外部主任，在此暫時別過後會有期。