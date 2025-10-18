履歷「照片沒有笑」會被刷掉嗎？　釣出人資吐真心話：才是重點

▲原PO找工作不順。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多求職者為了找到合適的工作，可能會一次將履歷投遞給多家公司，不過近日就有網友發文表示，她自認履歷寫得不差，但不知為何，獲得面試的機會卻只有2、3成，是因為照片的關係嗎？好友說她的照片看起來很凶。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「找工作不順，是大頭照的關係嗎」為標題發文，提到她從9月就開始投遞履歷，她自認內容寫得不差，也有用ChatGPT潤飾過，然而得到面試的機會卻只有2、3成。她坦言，自己始終想不透這份履歷有何問題，好友看了也覺得沒問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO說，好友覺得她的照片沒有笑、看起來很凶，似乎跟職缺的工作形象不太符合。原PO也透露，她一面對鏡頭就很容易尷尬，如果找工作不順，有可能是照片的緣故嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都沒放大頭照」、「感覺是履歷的問題」、「我個人建議不要放學士照」、「我照片是放旅遊半身照，反正需要正規證件照的面試或錄取時會自己要」。

還有網友透露，「我是人資，我挑履歷沒在看照片的，學經歷才是重點，但有些不專業的主管或人資還真的很愛看照片挑人。照片如果不滿意是可以去重新拍，但最主要還是履歷內容要跟產業、職務內容做連結，學經歷才是重點」、「我當面試主管的經驗，若如你所說照片形象跟工作所需形象有差距，確實有可能被刷掉」、「我也是人資，照片太不正經真的不敢錄取，若履歷又很普，就算缺沒經驗也不敢冒險找，但凶凶的學士照是沒影響，有時是公司開的薪水低會跳過人才」。

至於照片怎麼選？職場專家邱文仁過去曾在節目上分享，求職者如果修圖修太多，就容易給面試官不好的印象，當照片「跟你本人相差太多的時候，其實是不利的」。她指出，適當的表情、拍照技巧可以修飾整個臉型和整體氣質，看起來正大光明、慈眉善目才是重點。