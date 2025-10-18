　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

履歷「照片沒有笑」會被刷掉嗎？　釣出人資吐真心話：才是重點

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO找工作不順。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多求職者為了找到合適的工作，可能會一次將履歷投遞給多家公司，不過近日就有網友發文表示，她自認履歷寫得不差，但不知為何，獲得面試的機會卻只有2、3成，是因為照片的關係嗎？好友說她的照片看起來很凶。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「找工作不順，是大頭照的關係嗎」為標題發文，提到她從9月就開始投遞履歷，她自認內容寫得不差，也有用ChatGPT潤飾過，然而得到面試的機會卻只有2、3成。她坦言，自己始終想不透這份履歷有何問題，好友看了也覺得沒問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO說，好友覺得她的照片沒有笑、看起來很凶，似乎跟職缺的工作形象不太符合。原PO也透露，她一面對鏡頭就很容易尷尬，如果找工作不順，有可能是照片的緣故嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都沒放大頭照」、「感覺是履歷的問題」、「我個人建議不要放學士照」、「我照片是放旅遊半身照，反正需要正規證件照的面試或錄取時會自己要」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

還有網友透露，「我是人資，我挑履歷沒在看照片的，學經歷才是重點，但有些不專業的主管或人資還真的很愛看照片挑人。照片如果不滿意是可以去重新拍，但最主要還是履歷內容要跟產業、職務內容做連結，學經歷才是重點」、「我當面試主管的經驗，若如你所說照片形象跟工作所需形象有差距，確實有可能被刷掉」、「我也是人資，照片太不正經真的不敢錄取，若履歷又很普，就算缺沒經驗也不敢冒險找，但凶凶的學士照是沒影響，有時是公司開的薪水低會跳過人才」。

至於照片怎麼選？職場專家邱文仁過去曾在節目上分享，求職者如果修圖修太多，就容易給面試官不好的印象，當照片「跟你本人相差太多的時候，其實是不利的」。她指出，適當的表情、拍照技巧可以修飾整個臉型和整體氣質，看起來正大光明、慈眉善目才是重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援
快訊／扯！大谷翔平「第三轟」　6局飆10K退場
鄭家純夢幻婚禮後生子先留台灣　婚前協議曝光
6分鐘震2次　氣象署：3天內恐出現規模5餘震
大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人　超越貝比魯斯紀錄
地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎
日本直擊／鄭家純Akira輕井澤舉行婚禮　親友120人見證
快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗
快訊／又震！10:10規模4.1地震　最大震度2級
快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

履歷「照片沒有笑」會被刷掉嗎？　釣出人資吐真心話：才是重點

地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎

網購包裹「被丟在樹下」客服鬼打牆回1句　他氣炸！一票苦主+1

快訊／又震！10:10台灣東部海域規模4.1地震　最大震度2級

「台版JYP」超猛！57歲羅時豐金鐘唱跳9分鐘　PTT看片全跪了

快訊／10:04台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度3級

台大全球排名「進步32名」　校長陳文章宣布有意續任：挑戰進百大

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

履歷「照片沒有笑」會被刷掉嗎？　釣出人資吐真心話：才是重點

地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎

網購包裹「被丟在樹下」客服鬼打牆回1句　他氣炸！一票苦主+1

快訊／又震！10:10台灣東部海域規模4.1地震　最大震度2級

「台版JYP」超猛！57歲羅時豐金鐘唱跳9分鐘　PTT看片全跪了

快訊／10:04台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度3級

台大全球排名「進步32名」　校長陳文章宣布有意續任：挑戰進百大

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

鄭家純日本完婚誓詞曝光　為什麼日本人喜歡到輕井澤結婚

全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

一場名為「姊妹」的金鐘獎舞台　小S笑容背後的8個月

超甜戀愛「原味」場景曝！《難哄》粉絲台南排隊...搶拍名場面

二伯突傳「韓國紅燈區」連結給蔡阿嘎！他反應超機智 私訊截圖曝

驚悚意外！77歲老農整地燒雜草　跌落火堆全身90％燒傷亡

松屋西門町店10/21改裝升級　11月中旬後同時供應松乃家炸豬排

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

生活熱門新聞

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

快訊／10:04台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度3級

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

H級辣模公審前夫　PO半裸照：你們有信心追我了

出門前檢查過！她「1穿搭」大走光

快訊／風神颱風凌晨生成　明影響台灣

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

更多熱門

相關新聞

前房務爆骯髒真相！資深老鳥嘆：離現實太遠

前房務爆骯髒真相！資深老鳥嘆：離現實太遠

近日有前房務員在網上分享「飯店骯髒內幕」，引發討論。就有曾任職飯店長達8、9年的資深房務看完直呼「哭笑不得」，表示確實有少數業者或員工管理不當，但把整個產業形容成「抹布共用、屎水橫流」實在太誇張，並指出四、五星飯店都有嚴格的SOP與檢核制度，「我們不是亂擦擦的清潔工」。

薪水多1萬　妹子後悔北漂「租金、生活費變高」

薪水多1萬　妹子後悔北漂「租金、生活費變高」

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

存股半年了　他每天「1舉動」網爆共鳴

存股半年了　他每天「1舉動」網爆共鳴

要撐到領年終再離職？　網點出1關鍵

要撐到領年終再離職？　網點出1關鍵

關鍵字：

工作找工作求職履歷Dcard

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面