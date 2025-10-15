　
地方 地方焦點

探索未來職場從國中開始　台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

▲台南市教育局推動國中技藝或職業試探在地特色課後課程，學生透過實作體驗探索職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局推動國中技藝或職業試探在地特色課後課程，學生透過實作體驗探索職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助國中學生提早探索職涯方向，台南市教育局創新推動「國中技藝或職業試探在地特色課後課程」，結合鄰近技專校院與在地產業資源，讓學生在正式課程外動手實作、體驗技職學習的魅力。

教育局指出，自100年度執行以來，已累積約1600人次學生及200多位教師參與，今年度共有仁德文賢國中、南化國中與白河國中3校辦理特色課後課程。

市長黃偉哲表示，教育不應只侷限在課本與教室內，更該走入社區、連結生活，讓學生在探索中學習、在實作中成長，落實「適性揚才、因材施教」的教育理念，讓每一位孩子都能找到自己的亮點與未來方向。

教育局長鄭新輝指出，透過寒暑假及例假日開設在地課後課程，讓學生能親近在地產業、認識職群發展，培養興趣與職涯自覺，不僅具教育意義，更深具社會價值。

▲台南市教育局推動國中技藝或職業試探在地特色課後課程，學生透過實作體驗探索職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，仁德文賢國中課程邀請鄰近中華醫事科技大學、樹人醫專教師授課，帶領學生體驗新生兒照護、高齡養生保健與視光體驗等醫護專業，讓學生對醫護職群有初步認識，也增進健康知識。南化國中則以在地農業為核心，安排學生走訪養蜂場製作蜂王乳、茶樹莊園提煉精油，並與果農一同烘烤龍眼乾，讓孩子體驗農事辛勞、認識家鄉價值。白河國中與白河商工合作，讓學生親手設計蓮花文創商品，進行雷雕、蝶古巴特拼貼與馬賽克創作，展現創意與自我表達能力。

▲台南市教育局推動國中技藝或職業試探在地特色課後課程，學生透過實作體驗探索職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

教育局強調，除在地特色課後課程外，也將透過技藝教育課程、技職博覽會、國小高年級技職參訪與暑期體驗課程等多元活動，持續引導學生適性發展，培養可帶著走的實用能力與技術，為孩子的未來職涯種下探索的種子。

