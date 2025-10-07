　
地方焦點

企業留用高齡員工最高補25.8萬　雲嘉南分署籲把握申請倒數

▲台南一家鋼鐵製造廠導入「青銀共融」制度，讓高齡員工持續留任傳承技術，帶動團隊穩定與效能。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南一家鋼鐵製造廠導入「青銀共融」制度，讓高齡員工持續留任傳承技術，帶動團隊穩定與效能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣正式邁入超高齡社會，為鼓勵業者持續僱用屆齡勞工、傳承職場經驗，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，2026年度申請受理7日起至10月31日止，南分署提醒，企業只要留用一名滿65歲的員工，最高可請領新台幣25萬8000元補助，呼籲業者把握最後申請期。

根據南分署說明，凡企業於2026年度留用屆齡65歲（民國50年出生）員工，達行業別規定留用比率（依產業不同為20％、25％、30％不等），且留用超過6個月並維持薪資水準者，即可依規申請補助。前6個月每人每月可領1萬3000元，第7至18個月每月1萬5000元，最長補助18個月，最高達25萬8000元。

▲台南一家鋼鐵製造廠導入「青銀共融」制度，讓高齡員工持續留任傳承技術，帶動團隊穩定與效能。（記者林東良翻攝，下同）

其中，台南一家鋼鐵製造廠近年透過南分署就業中心協助，於2024、2025年分別留用3名65歲以上員工，在補助支援下，導入「青銀共融」制度，提供多元工時選擇、調整工作場域、增設無障礙設施，並建立經驗傳承機制，讓老員工持續發揮專業。「資深師傅的手感是產線穩定的靈魂，他們留下來，新人學得更快、品質也更穩。」該廠主管坦言，留用高齡員工後，整體人力流動率明顯下降，訓練成本也跟著降低。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，高齡勞工是企業的「無形資產」，在少子化與勞動力短缺壓力下，更顯其價值。計畫推動不僅協助勞工延續職涯，也可減輕企業新人招募與培訓成本，達到雙贏。劉邦棟指出，南分署將持續透過就業中心及銀髮人才資源中心提供輔導，協助企業與高齡勞工善用補助與就業媒合資源，打造更具包容力的職場環境。

▲台南一家鋼鐵製造廠導入「青銀共融」制度，讓高齡員工持續留任傳承技術，帶動團隊穩定與效能。（記者林東良翻攝，下同）

南分署提醒，事業單位欲申請補助，可上「中高齡者及高齡者就業相關服務網」線上申辦，或將資料親送、郵寄至雲嘉南分署轄區就業中心。相關資訊可參考「45+就業資源網」或撥打雲嘉南銀髮人才資源中心專線（06-2751717）洽詢。

更多新聞
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋

