減班也不怕！雲嘉南分署推「再充電計畫」　陪勞工撐過景氣寒冬

▲嘉義勞工阿茹透過「再充電計畫」上課進修，領津貼又補實力，感謝政府支援。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助企業與勞工共度經濟低潮，勞動部自8月起放寬「減班休息勞工再充電計畫」，讓減班勞工可在空檔參加訓練、申領津貼，兼顧收入與學習。雲嘉南分署表示，該措施自上路後反應熱烈，不少勞工利用減班時間「充電」，紓解經濟壓力，也培養新技能。

嘉義50歲的阿茹（化名）在鋼鐵廠擔任基層員工，自8月底起每週工時從5天減為4天。雖然薪水略減約2000元，但她透過「再充電計畫」參訓，領取訓練津貼，同時搭配「強化版僱用安定措施」補足薪資差額，讓收入不至於受影響。她笑說：「以前忙著上班，哪有空學東西？現在雖然減班，卻能進修又領補助，算是危機中的轉機。」

雲嘉南分署長劉邦棟指出，放寬後的「再充電計畫」共有兩大亮點。首先，勞工不必侷限減班時段上課，只要在減班期間利用空檔即可參訓，每小時可領190元訓練津貼，每月最高補助1萬7,210元，若薪資差額較小或無差額，也可領最高2,280元補貼。其次，事業單位部分提供最高350萬元訓練費補助，並取消「5人以上才能開班」的限制，讓中小企業與輪班工廠更容易開課。

劉邦棟進一步說明，若勞工任職於「僱用安定措施」公告的9大行業，可申請最高7成薪資補貼；若再參加再充電課程，還能合併請領津貼，補足減班的短少薪資。他呼籲，符合資格的勞工與事業單位應把握機會，「讓減班變成再出發的契機」，更多資訊可至再充電計畫專區（https://onjobtraining.wda.gov.tw/）查詢，或撥0800-777-888洽詢雲嘉南各就業中心。