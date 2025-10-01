不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

▲輝達上周宣布對OpenAI投資1億美元。圖為輝達CEO黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示，由於資料中心的加速發展，木匠與水電技師將成為人工智慧（AI）時代最搶手的職業，而且需求量將以不斷「翻倍成長」。

黃仁勳接受英國Channel 4新聞採訪時表示，「如果你是電工、水管工人或木匠，我們將需要數十萬名這樣的人才來建造所有工廠。」他直言，技術工藝領域將迎來繁榮，「每年都要翻倍、翻倍、再翻倍成長」。

美國商業雜誌《財星》（Fortune）報導，技職工作如今相當熱門，即使沒有大學學歷，許多人的年薪仍可超過10萬美元（約新台幣304萬元）。

一座25萬平方英尺（約7000多坪）的資料中心，建設期間可聘僱多達1500名建築工人，如果加上加班費，許多人的年薪可望突破10萬美元。設施完工後，雖僅需50名全職維護人員，但每一份職缺都能在周邊經濟額外創造3.5個就業機會。

全球最大資產管理公司黑岩集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）今年稍早向白宮示警，驅逐移民勞工加上年輕美國人缺乏興趣，極度不利於建造資料中心。福特（Ford）執行長法利（Jim Farley）6月曾指出，美國短缺60萬名工廠工人和50萬名建築工人，與政府讓製造業回流的野心形成巨大落差。

輝達上周宣布對OpenAI投資1億美元，協助開發以輝達AI處理器為基礎的資料中心。根據管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）預測，投入資料中心的全球資本支出將在2030年達到7兆美元。