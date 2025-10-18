5少女西門町踹臉狂毆女國中生　帶頭大姊大拒不到案放鳥警察

▲西門町驚爆五少女圍毆一國中女，主嫌未依時間到案說明。（圖／翻攝Threads）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區西門町漢口街的六福大樓，9月底傳出霸凌事件，有兩名女學生在網路發生爭執先約談判，其中一名女國中生找來其他學校的四人助陣，在樓梯間動手圍毆女國中生，警方依照規定通知五名動手國中女學生到案說明，但目前僅到兩人，主要「揪輸贏」的女學生原本要在17日到案說明，但是17日仍未到案說明，警方將依照規定將全案五人依照傷害罪嫌函送法辦。

台北市萬華區西門町漢口街二段上的六福大樓，九月底傳出霸凌案，兩個學校的女學生在網路吵架後，進而相約至該處談判，但是其中一方竟撂來四人助陣，一群人圍毆被害女學生，甚至還抓頭掄牆、踹頭，過程還全部拍下，轄區萬華分局警方立即介入偵辦，通知五人到案說明。

警方調查，九月二十七日下午五時許，在北市西門町的六福大樓上發生一群女國中生圍毆另名女國中生的事件，影片中一名少女遭五名國中女學生在西門町圍毆流血，施暴過程還被加害者錄下上傳網路，影片曝光後引起網友怒火。

從影片中可以看到，受害少女被約到西門町某大樓樓梯間，遭五名少女圍攻，有人直接猛踢受害者臉部，其他人則笑說「正中紅心、厲害」。隨後受害少女被抓頭撞牆，甚至被踹頭。

警方目前接獲被害人報案，據了解，其中兩名女學生在通訊軟體發生口角爭執，揪眾動手的女學生不滿被害人「煽風點火」、「挑撥離間」，所以才會相約談判。

警方發現，現場連同被害人等六人，均是來自不同國中，不滿被嗆的女學生從通訊軟體揪人一起前往談判，警方依照規定通知相關人等到案，但是直到十六日為止，僅只有兩人由家長陪同到案說明。

據悉，警方原本通知主嫌在十七日到案說明，但是至當天晚上都沒有出現，連同主嫌在內等3人都未配合警方到案說明，警方也將依照傷害、聚眾鬥毆以及恐嚇等罪嫌函送法辦。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線