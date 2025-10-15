英13歲少女遭性侵多年「全家人都涉案」　向母訴苦反遭毒打

▲英國一名13歲少女，遭到家中3代男性成員長期性侵。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一名13歲少女遭性侵與虐待長達7年，施暴者與共犯竟是她的親人，其父親、母親、2位哥哥、伯伯及祖父一共6名家人全被逮捕，並且面臨重罪指控。

《每日郵報》14日引述法庭文件報導，受害者6歲開始遭到父親、哥哥與祖父的反覆性侵，即使在穆斯林重要節日開齋節（Eid）也不例外。更令人髮指的是，她向母親求助時，反而被毒打一頓，鎖進櫥櫃裡。

受害者表示，她曾多次被母親用繩子綑綁後鎖入櫥櫃，2天沒東西可吃，傷口還被撒上鹽巴，「確保永遠無法正常癒合」。此外，受害者也常常被父親用菸頭燙傷，只好使用化妝品遮掩痕跡。

Six members of a West Sussex family have been convicted of a catalogue of rapes, sexual assaults and abuse against two... 由 Sussex Police 發佈於 2025年10月13日 星期一

受害者向學校老師表示「不敢回家」的恐懼心情後，長期受虐經歷才終於曝光。她在長達3小時的警方偵訊過程中，詳細描述受虐經過，捲起袖子展示手腕與手臂上的疤痕，「如果警察問有沒有人碰我的話，媽媽總是要我說『沒有』。」此外，她的一個妹妹也長期遭受身體虐待。

6名家族成員1月落網後，總計面臨39項重罪指控，包括性侵、虐待、非法監禁及妨害司法公正等，預計明年2月接受刑期宣判。

案件曝光後，受害者與妹妹已被送往寄養家庭安置。但家人保釋期間，竟仍持續施壓，要求少女改變證詞。檢察官奈特（Jennifer Knight）說，「她母親告訴女兒，整個家庭都因為她的話而受苦，還說她祖父年紀太大，不該終身監禁。」

ETtoday新聞網提醒您：

發現兒少性剝削，請撥打110、113。