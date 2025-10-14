　
坐星巴克「吃整桌麥當勞」國中生慘公審！網吵翻：台人素質掉很多

▲▼台中勤美星巴克店外在47天內發生3起墜樓死亡，店員無奈表示，還是要做生意啊。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲國中生在星巴克吃麥當勞，網炸鍋吵翻。（圖／記者鄧木卿攝）

網搜小組／劉維榛報導

有網友在臉書社團轉傳一張照片，只見一群國中生坐在星巴克店內，桌上擺滿麥當勞餐點，讓他氣得直呼「真的很誇張，沒辦法帶回家吃嗎？」沒想到貼文一出，立刻掀起兩派網友論戰，有人痛批沒禮貌、家教差，也有人認為「小孩而已，不用這樣公審」。

一名網友在社團《林口大家庭》表示，他滑手機看到有人PO出用餐照，可見一群國中生正在享用麥當勞，但場景卻在星巴克，讓他不禁質疑「真的很誇張，沒辦法帶去家裡吃嗎？」

貼文曝光後，留言區瞬間炸開，「住海邊嗎」、「他們如果把吃完麥當勞的垃圾自己帶走，我就沒意見」、「店家都不在意了」、「店家有制止嗎？如果沒有可以去提醒一下店家，沒有必要事後才在公審」、「我勸你還是別多管閒事」、「星巴克有趕人嗎？有去告知不可吃外食嗎？店家沒發話就是容許」。

另一派則直言，「我支持原PO的觀點」、「看過好幾次欸」、「這教育真棒，下次我要帶必勝客」、「尊重店家規則是基本的，一切源自於家教」、「如果只是一點小點心還好，這樣整餐就真的扯了」。

不少人也緩頰，「本來就不能外食，你應該要問店家為什麼不管，而不是公審這些學生吧」、「這樣確實不對，但還在學習的年紀、難道就不能多點寬容嗎」、「其實還好，他們也才國中生而已，不用這樣公審，是你小孩你願意嗎」，同時也有網友感嘆，「看到留言，發現原來台灣人素質真的掉了很多，一堆人說『店家都沒說什麼了』，你是店家？你在現場？你又知道打工的店員是不想說什麼，還是沒辦法說什麼？」

事實上，該家星巴克店門前後都有張貼「禁止外食」告示，只是和資源回收海報貼在一塊，比較容易被忽略。

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坐星巴克「吃整桌麥當勞」國中生慘公審！網吵翻：台人素質掉很多

麥當勞學生國中生星巴克外食

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

