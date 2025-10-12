　
輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

▲▼北捷,台北捷運,士林站。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北捷運。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾羿翔／綜合報導

2025台北觀光熱點出爐！根據交通部觀光署最新公布的統計資料，今年1月至7月間，台北市觀光人氣王由「西門町商圈」奪下冠軍寶座，以高達1525萬人次的驚人訪客數，遙遙領先其他景點，展現其作為國內外旅客最愛逛街與體驗台北文化的代表地位。

位居第二的則是台北地標「台北101」，吸引超過726萬人次造訪，不僅是國際旅客的必訪景點，也因多場跨年及展覽活動帶動人潮。而緊追在後的「松山文創園區」以670萬人次位居第三，顯示文創展覽與咖啡文青風仍具強大吸引力。

在自然與文化兼具的景點中，「陽明公園」以380萬人次名列第四，賞花季仍是其最大亮點；「華山1914文化創意園區」則以335萬人次拿下第五，展現藝文活動與品牌展覽對年輕族群的持續號召力。

整體觀察可見，商圈型與文創型景點持續領跑，傳統文化與自然景點則穩定維持熱度。觀光署指出，西門町憑藉交通便利、豐富的夜間經濟活動與年輕潮流氛圍，成為外國旅客認識台北的第一站，也反映出台北城市觀光結構逐漸從地標導向，轉向體驗導向的趨勢。

2025年台北景點觀光人次排行一次看（2025年1至7月）
第一名：西門町商圈，1525萬6722人次。
第二名：台北101，726萬6267人次。
第三名：松山文創園區　670萬0417人次。
第四名：陽明公園　380萬5947人次。
第五名：華山1914文化創意產業園區　335萬3365人次。
第六名：國立中正紀念堂249萬2622人次。
第七名：國立臺灣科學教育館　212萬8725人次。
第八名：臺北市立動物園　147萬7448人次。
第九名：士林官邸公園　145萬1224人次。
第十名：國立故宮博物院120萬1794人次。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

