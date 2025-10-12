輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

▲台北捷運。（圖／記者姜國輝攝）



記者曾羿翔／綜合報導

2025台北觀光熱點出爐！根據交通部觀光署最新公布的統計資料，今年1月至7月間，台北市觀光人氣王由「西門町商圈」奪下冠軍寶座，以高達1525萬人次的驚人訪客數，遙遙領先其他景點，展現其作為國內外旅客最愛逛街與體驗台北文化的代表地位。

位居第二的則是台北地標「台北101」，吸引超過726萬人次造訪，不僅是國際旅客的必訪景點，也因多場跨年及展覽活動帶動人潮。而緊追在後的「松山文創園區」以670萬人次位居第三，顯示文創展覽與咖啡文青風仍具強大吸引力。

在自然與文化兼具的景點中，「陽明公園」以380萬人次名列第四，賞花季仍是其最大亮點；「華山1914文化創意園區」則以335萬人次拿下第五，展現藝文活動與品牌展覽對年輕族群的持續號召力。

整體觀察可見，商圈型與文創型景點持續領跑，傳統文化與自然景點則穩定維持熱度。觀光署指出，西門町憑藉交通便利、豐富的夜間經濟活動與年輕潮流氛圍，成為外國旅客認識台北的第一站，也反映出台北城市觀光結構逐漸從地標導向，轉向體驗導向的趨勢。



2025年台北景點觀光人次排行一次看（2025年1至7月）

第一名：西門町商圈，1525萬6722人次。

第二名：台北101，726萬6267人次。

第三名：松山文創園區 670萬0417人次。

第四名：陽明公園 380萬5947人次。

第五名：華山1914文化創意產業園區 335萬3365人次。

第六名：國立中正紀念堂249萬2622人次。

第七名：國立臺灣科學教育館 212萬8725人次。

第八名：臺北市立動物園 147萬7448人次。

第九名：士林官邸公園 145萬1224人次。

第十名：國立故宮博物院120萬1794人次。