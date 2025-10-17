　
男友突1舉動「晚上就會求歡」　她秒看穿！一票妹子共鳴：超準

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲男友慫恿原PO吃宵夜，意味著晚上想激戰。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友想求歡前會獻殷勤！」一名妹子笑稱，男友如果主動邀約吃火鍋或宵夜，晚上一定會求歡，若她拒絕，還會改問要不要吃章魚燒、蚵仔煎。朋友也笑曝自家男友暗號「開始打掃、洗衣服就代表想要！」貼文掀爆笑共鳴，「男人的求歡暗號太明顯」、「這應該算前戲吧」、「感覺是個好男人」。

一名女網友在Dcard表示，男友通常下班就會打來給她，聊天過程中，如果主動邀約吃火鍋或是宵夜，「他那天就要求歡！」如果原PO拒絕的話，男友會加碼再問「要不要吃章魚燒、蚵仔煎？」

原PO笑虧，男友會不斷慫恿她，殊不知想壞壞的意圖已經徹底露餡，「他只有想求歡的時候會這樣！」閨蜜知道這個故事後，分享她男友也有一模一樣的暗示行為，「男友只要開始打掃家裡，主動洗衣服、晾衣服，就表示男友要求歡了」，原PO聽了哭笑不得。

文章一出，一票網友熱烈討論，「這應該也算前戲吧，給妳準備要進入狀態了，如果有甜言蜜語就更好了」、「有跳求偶舞嗎」、「我男友也是，吃飯是個好理由」、「感覺是個好男人」、「我家的也會，平常都我在鏟屎，他想要的話就會自動去鏟」、「超準，我男友也是這樣」。

不過也有人回應，「這種婚後都會差很多喔，因為他們的浪漫跟行為都只是為了要啪啪」、「我們都是想要就直接撲到對方身上，沒有什麼暗示」。

10/15 全台詐欺最新數據

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

吃火鍋時你第一步會先做什麼？一名網友笑稱，朋友吃鍋前，會先衝到自助區挖了一大碗蔥花，接著全倒進鍋裡慢慢熬煮，還得意表示「這樣湯很香！」讓原PO驚呆了。文章曝光後，一票網友也認證這是專業吃法，「會加蔥花＋蒜頭」，還有人加蒜末、辣椒、蘿蔔泥、洋蔥一起煮，「連青菜都不用沾醬」。

