美23歲女玩「俄羅斯輪盤」當場中彈亡！　好友冷血開槍轟胸

▲死者遭好友開槍射擊死亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國俄亥俄州辛辛那提市一名23歲女子瑞秋‧康茨（Rachel Counts）在家與友人玩樂，然而其中一人卻突然掏出一把左輪手槍，並從轉輪彈倉取出子彈，僅留下1枚，提議進行俄羅斯輪盤遊戲，導致被害人胸腔中彈身亡。目前涉案男子已經被逮，並將面臨謀殺等多項罪名。

根據《每日郵報》報導，23歲女性死者康茨以及同齡男性友人歐馬里昂‧霍恩（Omarion Horne）和各自的伴侶共4人10月5日當晚原本在玩桌遊，但根據檢察官在法庭上指控，霍恩突然掏出一把左輪手槍，並取出轉輪彈倉裡的所有子彈，只留下其中一枚子彈。

霍恩隨後對著在場的人說，「我們來玩俄羅斯輪盤吧。」目前尚不清楚霍恩是否先對自己扣下扳機，但隨後他將槍口對準康茨並開火，子彈直接命中她的胸口。

辛辛那提消防部門接獲報案後，於晚間10時45分趕抵現場，發現康茨已中槍，但急救人員到場時，康茨已無生命跡象，當場宣告不治。

根據法庭影片顯示，被告霍恩出庭時神情沮喪，低垂著頭走進法庭。影片中可見霍恩在庭上不斷抽泣顫抖，完全無法與他人進行眼神接觸。

霍恩目前面臨重罪謀殺、重罪攻擊以及過失殺人等嚴重指控。檢察官透露，若罪名成立，霍恩可能面臨終身監禁的嚴厲刑罰。

儘管辯護律師在法庭上為霍恩求情，強調他沒有犯罪前科，請求法官在設定保釋金時從寬處理，但馬洛里法官考量案件的嚴重性和致命後果，仍將保釋金定為100萬美元（約新台幣3069萬元）的天價。