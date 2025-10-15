生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

▲男友沒錢買蛋糕。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

另一半生日時，會不會準備蛋糕和禮物？近日有網友發文表示，她和男友都已經出社會了，兩人生日的時間也隔不遠。男友生日時，她買了蛋糕和禮物作為驚喜，然而她生日時，男友卻說自己買不起蛋糕，而讓她最不能接受的是，對方沒錢買蛋糕，卻有錢買菸，買個蛋糕很貴嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「因為一個蛋糕想分手」為標題發文，提到她和男友都已經出社會了，由於男友曾透露自己喜歡的蛋糕口味，所以對方生日時，她就特意準備了該口味的蛋糕、手作卡片和小禮物當驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她和男友的生日只差一個月多，她告訴對方，自己不用很貴的禮物，只要一本書和一個蛋糕就好了，她知道男友之後要用錢，所以不需要對方太破費。只是到了她生日當天，男友卻還是買不起蛋糕，所以她就告訴對方，之後再補就好。

可是沒想到，三、四個月過去，卻依然沒下文，這就讓原PO忍不住感嘆，男友有錢買菸，卻沒錢買蛋糕，蛋糕最貴算600元、書350元，這樣算很貴嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一個蛋糕也不願買，你到底為什麼要跟他在一起，這種人為什麼都有女朋友」、「連蛋糕都給不起，這樣的人你也要嗎」、「沒心吧，下一個比較實在。有的人月收可以破百萬但卻連1000元都不願花在你身上，有的人月收3萬卻願意花2萬9在你身上」、「就算是真的付不起950元，那也是真的蠻完蛋的，不管哪種原因都很值得分手」、「都已經有工作能力結果連1000元都拿不出來，快逃啊」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！