川普認定普丁拖時間：現在供烏戰斧飛彈還太早

美國總統川普（Donald Trump）今日在白宮表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已接受舉行新一輪高峰會的提議，地點定於匈牙利布達佩斯。川普相信普丁希望終結俄烏戰爭，但他也坦言，普丁可能藉此拖延時間。至於向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的提議，川普認為時機尚未成熟。

川普今天在白宮接待來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並透露自己前一天曾與普丁進行電話溝通。當被記者問到是否擔心普丁以談判為由拖延時間時，川普直言有這樣的可能性，但他表示自己擅長應對這類情況，並相信普丁有意尋求和平解決方案。川普重申，提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈的時機還不成熟，並希望能先促成協議，讓這場衝突落幕。

澤倫斯基則保持謹慎態度，認為普丁並未做好達成和平的準備。他在訪問期間再次向美方提出希望獲得戰斧巡弋飛彈的需求，認為這種武器能給俄方施加壓力，改變戰局。然而，普丁在與川普的通話中警告，向烏克蘭提供此類武器可能使情勢更加緊張，並影響和平談判進程。

目前，俄軍已占領烏克蘭約五分之一的領土，當中許多地區遭到嚴重破壞。俄羅斯國防部今日宣布，成功奪取烏克蘭第聶伯羅（Dnipropetrovsk）及哈爾科夫（Kharkiv）部分村莊。面對戰事僵局，川普表示有信心能促使普丁結束自2022年以來的侵略行動，並希望即將舉行的高峰會能為和平進程帶來轉機。