基輔傳巨大爆炸聲！　俄鎖定能源設施大規模轟炸

▲圖為俄羅斯先前對烏克蘭發動無人機攻擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN引述烏克蘭高階官員10日凌晨的說法指出，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發動大規模攻擊，首都基輔部分地區停電，供水也受到影響。俄軍這波攻擊總計造成9人受傷，還導致一棟住宅建築起火。

基輔獨立報報導，俄軍是在10日凌晨2時30分左右開始對基輔發動飛彈與無人機攻擊，當地傳出陣陣巨大爆炸聲。基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）稱，「飛彈接二連三來襲，防空系統已經啟動」。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍這波攻勢導致當地供電不穩定，供水也出現問題。烏克蘭能源部部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）透過聲明提到，相關人員正在採取一切必要措施，把負面影響降到最低。

克里契科還說，俄軍的攻擊造成9人受傷，Pechersk區一棟住宅建築遭無人機墜落殘骸波及起火。

根據官方報告與CNN分析，自9月下旬以來，俄軍頻繁攻擊烏克蘭能源基礎設施，幾乎是天天發動攻勢，目標涵蓋天然氣生產與配送系統等。另據彭博9日取得的消息，俄羅斯鎖定能源設施所發動的攻擊行動，已經摧毀烏克蘭冬季來臨前一半以上的天然氣產能。