俄羅斯攻擊烏克蘭的小型無人機　首度發現「北韓製集束彈」

▲烏克蘭警方移除俄羅斯無人機上的彈頭。（資料照／路透，與內文無關）

記者羅翊宬／編譯

俄烏戰爭爆發以來，北韓（朝鮮）與俄羅斯軍事合作持續升溫，如今更出現新證據。英國民間組織「戰爭武器研究」（CAR）在烏克蘭南部赫爾松地區發現，俄軍使用的小型無人機內，竟裝載北韓製造的集束彈，且配備以3D列印技術製成的精密零件，顯示雙方在軍事領域的協作已更加深入。

根據美媒《紐約時報》，CAR調查團隊近日前往烏克蘭，檢驗9月23日在赫爾松地區回收的俄羅斯小型無人機，結果發現該無人機搭載的集束彈為北韓製造。這枚集束彈標示製造年份為2000年，並被大幅改裝後裝載於第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機上。CAR表示，這是首次發現北韓製集束彈被用於俄軍無人機攻擊行動。

報告顯示，該無人機裝有以3D列印方式製作的零件，內部配有電子引爆裝置，能在機體撞擊目標物時引爆彈頭，展現相當高的工藝水準。

CAR研究員斯普利特斯（Damien Spleeters）指出，這種精密設計顯示北韓軍工業的自製能力已高度分工化。他分析，該集束彈可能仿造自美軍在1991年波灣戰爭中使用的「M-42雙用途改良型高爆彈」（DPICM），這款小型炸彈雖殺傷力強，但誤爆率高，對平民也構成嚴重威脅。

報導提到，北韓長期向俄羅斯提供炮彈、彈道飛彈與軍事人力等支援，但北韓製集束彈出現在俄軍無人機上，還是首次被發現。CAR認為，這顯示北韓防衛產業與烏克蘭戰場之間存在「直接的物理聯繫」。

《紐約時報》也指出，雖然北韓近期撤回部分派駐俄羅斯的兵力，但對俄軍的彈藥供應種類卻不斷擴大。自從去年10月起，北韓陸續向俄方派遣約1萬5000名兵力，並持續提供各類武器。作為回報，俄方據傳向北韓提供傳統武器現代化技術，雙方軍事關係因此被形容為「血盟」等級。