地方 地方焦點

南市府與慈濟攜手辦園遊會10／12登場　黃偉哲：讓愛飛揚、共善同行

▲台南市府與慈濟共同舉辦「點亮微光，讓愛飛揚」園遊會，市長黃偉哲邀請市民共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府與慈濟共同舉辦「點亮微光，讓愛飛揚」園遊會，市長黃偉哲邀請市民共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會聯合舉辦的「大愛共善、救拔苦難─點亮微光，讓愛飛揚」園遊會，將於10月12日（星期日）上午10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場盛大登場。

市長黃偉哲8日出席活動宣傳記者會，感謝慈濟長年投入災後重建與弱勢關懷，並誠摯邀請市民屆時共襄盛舉，一起用愛點亮台南。

黃偉哲表示，台南近年接連遭逢凱米風災、楠西震災、丹娜絲颱風及0728、0802水災，市府與慈濟持續推動重建與援助。慈濟志工在第一時間投入救援與關懷，展現人性光輝與社會善念，目前楠西震災永久屋與預鑄屋工程仍在進行中，並同步協助風災後房屋修繕工作。

▲台南市府與慈濟共同舉辦「點亮微光，讓愛飛揚」園遊會，市長黃偉哲邀請市民共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，這場園遊會象徵「公私協力、共善互助」，讓更多人看見台南溫暖的一面。活動當天除園遊會外，也結合祈願祈福、世界地球日響應及政策宣導等多元面向，設計四大主題：「敲響平安鐘」、「祈願樹祝福卡」、「募心募愛園遊會」及「藝文表演」。

活動採園遊券方式，每張面額300元，現場共設166個攤位，分為「愛心公益區」、「推廣宣導區」與「蔬食美食區」，內容豐富多元，並邀請多組藝文團體演出，讓民眾在感受慈悲與善意的同時，也能享受歡樂假期。

社會局指出，慈濟此次號召企業與志工共同打造友善、溫暖的園遊會，希望帶動更多民眾關注社會公益、參與關懷行動。慈濟基金會代表也表示，本次與保生實業、濠縈機械、健醴生醫、鴻仲生技、寶綠特等企業合作，期盼以「共善傳愛、守護大地」為目標，讓活動成為凝聚社會善能的力量。園遊券可於現場或預購取得，歡迎市民踴躍響應。

