高雄廢棄物場藏非法跨國輸出鏈　白喬茵批市府「最低罰則」輕放

▲高雄大寮廢棄物場藏非法跨國輸出鏈，白喬茵批市府「最低罰則」輕放，是在助長業者。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄再淪為「廢棄物天堂」！高雄市議員白喬茵今（8）日於市議會踢爆，某廢棄物清除業者長期非法貯存並處置廢棄物，市府環保局卻多次以「最低罰則」輕輕放下，助長業者將廢棄物非法出口至東南亞。她認為，涉案工廠至今仍持續運作，讓市長陳其邁口中「嚴查嚴辦、絕不寬貸」的宣言淪國際笑話。

白喬茵表示，根據統計自2021年至2024年間，高雄涉及任意傾倒事業廢棄物的司法判決高達63件，平均每月就有一起重大案件。顯見不法業者對市府稽查毫無畏懼，任意開墾堆置、牟取暴利，公權力形同虛設。

白喬茵並具體指出大寮地區的個案，批評環保局長期怠惰執法。她表示，早在去年3月即有民眾檢舉，指出某廢棄物業者向各縣市連鎖業者收取大量事業廢棄物，非法貯存並破碎處理，現場惡臭瀰漫、廢棄物碎片四散。多次投訴，環保局皆以限期改善或最低金額罰緩結案。

▲白喬茵痛批高雄市環保局的消極與縱容不僅損害國際形象，更違反《巴塞爾公約》。（圖／記者賴文萱翻攝）

更令人震驚的是，環保局去年12月即掌握該公司涉非法輸出行為，卻僅以12萬元行政罰了事。最終仍須由新北地檢署統籌指揮，偕同新北、嘉義及彰化環保局聯合偵辦起訴，事件才得以曝光。

白喬茵質疑，高雄市環保局早已知情卻未主動通報警方，甚至在跨縣市聯合偵查時未被召集協助，恐怕外界早已懷疑市府內部可能有「內鬼」。此外，該業者被罰了錢之後，直到今天早上仍繼續在運作，她質疑「市長這就是所謂的嚴查嚴辦嗎？」

白喬茵痛批高雄市環保局的消極與縱容不僅損害國際形象，更違反《巴塞爾公約》，將廢棄物非法出口至東南亞，嚴重破壞環境，並重創高雄作為新南向基地的國際聲譽。

她要求市長陳其邁嚴正調查環保局的失職，全面檢討環保案件檢舉流程、加強稽查密度與罰鍰力度，並持續追蹤不法廢棄物流向，杜絕高雄成為「廢棄物天堂」。

▲對於市府再度推託給韓國瑜，白喬茵聽到後，當場收拾東西，直接離席。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁市長對此回應指出，針對本案高雄市環保局皆有依法稽查開罰，不能稱為怠惰，不像韓市府時代沒有區域計畫法及土石採取法的開罰紀錄。對於市府再度推託給韓國瑜，白喬茵聽到後，當場收拾東西，直接離席。